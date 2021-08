Dualsense-Controller verspricht haptischeres Erlebnis von The Medium

In einem neuen Video beschäftigt sich Bloober Team mit dem Playstation-5-Controller und wie das polnische Team die darin verbaute Technologie nutzen wird, um der PS5-Version ihres neuesten Spuks The Medium technologisch zu erweitern. Sonys Dualsense wird alle bekannten Kniffe nutzen, um Spieler in der Rolle von Marianne durch das gefährliche Miwa-Hotel zu führen.

Beim Aufladen spiritueller Energie spürt ihr den Widerstand der adaptiven Trigger und während ihr euch mit einem Geisterschild vor Ungeziefer verteidigt, gibt das Gerät unzählige Vibrationen wieder, die Kontakte aus allen Richtungen symbolisieren sollen. Wenn sich Marianne vor größeren Gefahren versteckt, gibt uns der Controller dank Vibration zu verstehen, wie lange die junge Frau noch die Luft anhalten kann. Die integrierte Light-Bar des Gadgets zeigt derweil den Zustand der Taschenlampe an (die schon bessere Tage gesehen hat und den Betrieb immer mal wieder einstellt).

Während wir das Miwa-Hotel und dessen Geheimnisse untersuchen, wird nicht nur die traditionelle Controller-Steuerung zum Einsatz kommen, auch das Touch-Pad, die Bewegungssensoren und die integrierten Lautsprecher finden Verwendung. Die optionale Bewegungssteuerung wird zum Beispiel bei Arealen verwendet, die wir aus der Ego-Perspektive heraus unter die Lupe nehmen. The Medium erscheint am 3. September auf der Playstation 5. Auf PC und Xbox Series könnt ihr das gruselige Abenteuer bereits erleben.