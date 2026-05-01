Weniger als zwei Wochen nach dem Verkauf einer Million Exemplare erreicht Windrose einen weiteren Verkaufsmeilenstein

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Das große Zeitalter der Piraterie hat wieder von vorne begonnen, nur dass es diesmal digitale Schwertkämpfer sind, die die sieben Meere durchqueren. In der dritten Veröffentlichungswoche feiert Windrose bereits einen neuen Verkaufsmeilenstein, da es nun 1,5 Millionen Exemplare verkauft hat.

Windrose erwies sich von Anfang an als großer Erfolg, bei dem es sich schnell eine Million Exemplare verkaufte. Angesichts der positiven Resonanz, die das Spiel erhalten hat, haben die Entwickler von Kraken Express einen neuen Trailer geteilt, um seine Auszeichnungen und das bisherige Lob zu feiern.

Abgesehen von der Launch-Phase des Spiels plant Windrose große Updates ab und zu statt kleinere Updates alle zwei Wochen. Das bedeutet, dass wir bis zu sechs Monate auf das erste große Inhalts-Update für Windrose warten könnten. Das mag nach einer unglaublich langen Wartezeit klingen, aber hoffentlich reicht der Inhalt aus dem Update aus, um es lohnenswert zu machen.