Weitere "Super Mario Galaxy"-Songs zu Nintendo Music hinzugefügt

HQ

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 wurde jetzt veröffentlicht und gibt sowohl alten Fans als auch neuen Zuschauern die Möglichkeit, zwei der schönsten Abenteuer von Mario in aufgefrischtem Zustand zu erleben. Aus diesem Anlass erweitert Nintendo nun seine Soundtrack-Bibliothek in der Nintendo Music -App um drei Songs aus den beiden Titeln.

Dies sind Good Night von Super Mario Galaxy, sowie Special Someone und Twins von Super Mario Galaxy 2. Sie können kostenlos angehört werden, wenn Sie ein Switch Online -Abonnent sind.

Lesen Sie hier unsere Rezension zu Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 und planen Sie, diese Klassiker an diesem Wochenende auszuprobieren?