Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2

Nintendo ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, alte Klassiker wieder aufzugreifen und neu zu veröffentlichen, und wenn es um sein erstklassiges Maskottchen Mario und seine Plattform-Abenteuer geht, ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass früher oder später eine neue Version veröffentlicht wird. Wenn der Kalender den Oktober 2025 anzeigt, wird es tatsächlich wieder soweit, und dieses Mal wird es zwei Titel in Form von Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 geben. Beide fraglichen Spiele sind mittlerweile ziemlich alt, mit 18 bzw. 15 Jahren auf dem Buckel, und die große Frage ist, ob diese alten Meisterwerke auch heute noch Bestand haben. Die kurze Antwort lautet "Ja", aber es gibt ein paar Vorbehalte, die Sie vor dem Kauf beachten sollten.

18 Jahre sind vergangen, aber die Magie ist geblieben.

Im Jahr 2020 konnten diejenigen, die Super Mario Galaxy im tragbaren Format spielen wollten, dies mit der Einführung von Super Mario 3D All-Stars für Nintendo Switch tun. Damals wurde das Abenteuer zusammen mit Super Mario 64 und Super Mario Sunshine verpackt, aber dieses Mal treten diese beiden Titel zur Seite, um Platz für die Fortsetzung Super Mario Galaxy 2 zu machen. Beide Galaxy Spiele galten bei ihrer Veröffentlichung als wahre Meisterwerke, und nachdem ich beide Plattform-Klassiker noch einmal durchgespielt habe, kann ich bestätigen, dass die Magie immer noch intakt ist.

Es ist schwierig, diese Art von Verspieltheit sowohl im Leveldesign als auch im Gameplay zu finden (nur Astro Bot und neuere Mario-Titel können mithalten), und das kreative Know-how ist in beiden Spielen von Anfang bis Ende deutlich zu erkennen. Wenn Sie also noch keine Gelegenheit hatten, diese Edelsteine durchzuspielen, kann ich dieses vollgepackte Paket nicht genug empfehlen. Wenn du sie hingegen schon einmal gespielt hast, gibt es weniger neue Dinge, auf die du dich freuen kannst.

Du musst die Bewegungssteuerung nicht mehr so oft verwenden wie im Jahr 2007, aber du kannst immer noch mit den Armen herumfuchteln, wenn du willst.

Sicher, visuell haben sowohl Super Mario Galaxy als auch sein Nachfolger noch nie so gut ausgesehen. Wir sprechen hier von attraktiveren Modellen, höherer Auflösung und flüssigeren Bildraten. Ist der Unterschied riesig? Nein, aber es reicht aus, um Ihnen das Gefühl zu geben, dass der Spielcode ein wohlverdientes Update erhalten hat, um einem moderneren Publikum gerecht zu werden. Mit 4K-Auflösung (im angedockten Modus) sieht Marios Reise von Galaxie zu Galaxie auf einem großen Bildschirm flüssiger und flüssiger aus, und im tragbaren Modus funktioniert 1080p gut, um Details und Texturen zum Leben zu erwecken. Allerdings sollte ich darauf hinweisen, dass ich beide Spiele nur auf meinem Switch 2 getestet habe und daher nicht berichten kann, wie es auf der älteren Hardware im Original Switch funktioniert. Jetzt wissen Sie es also.

Im tragbaren Modus können Sie mit der Kreiselsteuerung "Sternbits" sammeln.

Abgesehen von dem grafischen Update gibt es, wie bereits erwähnt, sonst wenig Neues. Es wurde ein "Assist-Modus" eingebaut, ähnlich wie bei Donkey Kong Country Returns HD, in dem du mehr Leben bekommen und helfen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass die Herausforderung zu anspruchsvoll ist. Das ist natürlich großartig für jüngere Spieler, aber da die Originale nicht besonders fortschrittlich waren (abgesehen von ein paar Missionen), ist die Hinzufügung leichter abzuschütteln und weniger wie etwas, das von der Masse gewünscht oder gewünscht wurde.

Darüber hinaus gibt es auch ein paar erzählerische Details, denn das Bildertagebuch aus Super Mario Galaxy (1) wurde um ein neues Kapitel mit gemütlichen Bildern und märchenhaften Texten erweitert. Auch die Fortsetzung hat ein ähnliches Update erhalten, das mehr über den Charakter Rosalina verrät, um den sich beide Titel drehen, und wenn Sie ein wenig mehr "Lore" aus dem Mario-Universum wollen, sind die Ergänzungen willkommen. Für mich fühlte sich das aber auch etwas mittelmäßig an, und es gibt absolut nichts, was den hohen Preis rechtfertigt, den man zahlen muss, um mitzumachen.

Die Spiele sind nicht schwer, aber jetzt kannst du dir Hilfe holen, wenn sie zu herausfordernd werden.

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 ist eine teure Angelegenheit, zumindest wenn man bedenkt, dass es sich um zwei sehr alte Spiele handelt. Es kostet £58.99/€69,99, beide Titel zu kaufen, und selbst wenn Sie nur eines der Spiele kaufen können (funktioniert nur digital), müssen Sie immer noch etwa die Hälfte dieses Gesamtpreises berappen, um etwas zu genießen, das im Grunde ungefähr zur gleichen Zeit wie das erste iPhone veröffentlicht wurde.

Die Frage des Preises ist sowohl subjektiv als auch relativ, da es möglich ist, für und gegen den geforderten Betrag zu argumentieren. Den vollen Preis für zwei Spiele zu zahlen, die immer noch einen sehr hohen Standard haben, ist natürlich nichts, worüber man sich aufregen müsste, aber wenn man die Originale für Nintendo Wii auf verschiedenen Auktionsseiten für einen Bruchteil des Preises finden kann, ist es schwer, die Tatsache zu ignorieren, dass der Preis auf der hohen Seite liegt. In dieser Rezension geht es nicht nur darum, wie gut diese beiden Spiele sind, nein, dieser Text soll auch hervorheben, wie viel Mühe Nintendo in seine neueste neue Version gesteckt hat und welchen Mehrwert die Verbraucher daraus ziehen, die Titel entweder zum ersten Mal auszuprobieren oder einen geliebten Klassiker auf einer moderneren Konsole neu aufgreifen zu dürfen.

Das Design ist zeitlos.

Vor diesem Hintergrund hat Nintendo sicherlich gute Arbeit geleistet, um zwei meisterhafte Abenteuer zu aktualisieren, aber sie hätten definitiv mehr Inhalte hinzufügen oder sich bei der Preisgestaltung etwas zurückhalten können. So wie es aussieht, ist es unmöglich zu ignorieren, dass sich dieses Paket ein wenig gierig anfühlt, wenn man bedenkt, was Sie im Austausch für Ihr hart verdientes Geld bekommen. Sicher, wenn Sie Super Mario Galaxy oder seinen herausragenden Nachfolger noch nie gespielt haben, kann ich Ihnen ohne zu zögern empfehlen, beide Spiele zu kaufen. In Bezug auf den allgemeinen Spielspaß werden Sie nicht enttäuscht sein, denn dies sind zwei großartige Plattformtitel, die immer noch Bestand haben, und noch mehr. Wenn du jedoch, wie ich, der alten Schule angehörst und bereits Princess Peach in beiden galaktischen Abenteuern von Mario gerettet hast, kannst du diese neue Version mit gutem Gewissen überspringen oder alternativ deine Wii-Konsole ausgraben und die Nostalgie auf diese Weise erleben. Die Spiele sind immer noch so phänomenal gut, wie du dich erinnerst, und die verbesserte Grafik könnte dem Spiel den dringend benötigten Schliff verleihen, aber nicht viel mehr als das.