Mario + Rabbids-Schöpfer Davide Soliani verlässt Ubisoft

HQ

Wir alle haben unsere Lieblingsmomente aus der Geschichte der inzwischen nicht mehr existierenden E3, aber einer der vielleicht bekanntesten und emotionalsten Momente in der Geschichte der größten Gaming-Show der Welt war bei der Ausgabe 2017, als Shigeru Miyamoto die Bühne betrat, um Mario + Rabbids: Kingdom Battle zu präsentieren, und die Arbeit und den Sinn für Humor lobte, die durch die Mischung von Mario mit den verrückten Charakteren von Ubisoft entstanden sind. Dank an den Kreativdirektor Davide Soliani. An diesem Punkt steht der Game Director unter Tränen auf und salutiert dem Publikum und Miyamoto selbst. Eine Szene, die uns auch heute noch ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Auf "Mario + Rabbids: Kingdom Battle" folgte "Mario + Rabbids: Sparks of Hope", aber es sieht so aus, als würden wir keinen dritten Teil sehen, zumindest nicht unter Solianis wachsamen Augen. Der Regisseur, der seit 25 Jahren bei Ubisoft arbeitet (und 11 davon mit der Mario + Rabbids-Reihe verbunden sind), hat auf X angekündigt, dass er das Unternehmen verlassen wird, und sich auf "ein neues Abenteuer" einlässt, über das er uns noch keine Details verraten kann.

Hoffen wir aufrichtig, dass Soliani weiterhin so leidenschaftlich daran arbeitet, wie er es bei der Serie getan hat, die die Partnerschaft zwischen Ubisoft und Nintendo war, und dass wir bald herausfinden werden, in welche Welten er uns entführen wird.