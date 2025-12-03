LEGO kündigt die FIFA-Weltmeisterschaftstrophäe an: Veröffentlichungsdatum und Preise in Europa, Großbritannien, USA

HQ

Der Hype um die Weltmeisterschaft 2026 wächst, und da die Auslosung diesen Freitag stattfindet, hat LEGO angekündigt, dass nächstes Jahr eine Nachbildung der Weltmeisterschaftstrophäe erscheinen wird. Als Teil ihres erwachseneren Produktsortiments wird LEGO die 43020 FIFA World Cup Official Trophy herausbringen, eine Nachbildung aus 2.842 Steinen.

Es ist nicht Teil der +18-Erwachsenen-Auswahl (Alter +12), wird aber sicherlich ein Sammlerstück für viele LEGO- und Fußballfans werden. Das Set wurde am Dienstag geleakt und am Mittwoch offiziell enthüllt, wobei Vorbestellungen offen waren. Das sind die Preise (die für einen fast 2.300-teiligen Bau nicht schlecht sind):



EU: 179,99 €



UK: £159,99



US: 199,99 US-Dollar



Die Weltmeisterschaft wird mit einer Minifigur eines LEGO-Fans mit einer verkleinerten Weltmeisterschaftstrophäe, einem Mini-Fußballfeld und den Zahlen 26 kommen, um den nächsten Sommer Would Cup zu feiern. Bedeutet das, dass wir 2030 eine weitere Weltmeisterschaft bekommen?

Die LEGO World Cup Official Trophy startet am 1. März 2026.