Wednesday: Staffel 2 - Teil 2

Obwohl man den Erfolg von Wednesday nicht bestreiten kann, glaube ich fest daran, dass es einen Streit darüber gibt, wie diese Serie das Quellmaterial von Addams Family versteht. Sicher, Jenna Ortega spielt eine exzellente Wednesday Addams, die sich so authentisch anfühlt, wie es nur geht, aber diese Version des Charakters existiert in einer Welt, die sich entfremdet anfühlt von dem, was wir vom Addams-Universum erwarten. In meinen Gedanken an die erste Hälfte von Staffel 2 habe ich erwähnt, dass es sich so anfühlt, als wäre Wednesday eher ein Versuch, ein weiterer Riverdale zu werden, und obwohl die zweite Hälfte von Staffel 2 einige bessere und interessantere Handlungsstränge hat, kann ich nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass diese Meinung zutrifft.

Versteh mich nicht falsch, es gibt vieles, was diese Serie richtig macht, das meiste davon dreht sich um die exzellente Gothic- und Gruselschule von Nevermore Academy und die Addams Family Gang selbst. Die Schule fühlt sich an wie eine gruselige und verrückte Version von Hogwarts, und die Kernfamilie wirkt gut besetzt und gut gespielt, wobei sie immer die Show stehlen, wenn sie auftaucht. Und es ist erwähnenswert, dass einige der Charaktere, die in dieser zweiten Episodenrunde eingeführt wurden, in der zweiten Hälfte der Staffel eine bessere Form annehmen, insbesondere Steve Buscemis Direktor Dort, der einen viel schurkischeren Job übernimmt, einen, bei dem sich seine Erzählfäden zu etwas Verdrehterem formen. In ähnlicher Weise kann das Gleiche über die verschiedenen Zombies von Hydes und Pugsley gesagt werden, und wie diese alle mit den Addams Family -Eltern und ihrer Vergangenheit bei Nevermore verbunden sind. Auch hier nimmt alles im Laufe der Episoden immer größere Gestalt an und formt sich zu etwas Interessanterem und Fokussierterem, und das kann ich zu schätzen wissen.

Aber davon abgesehen gibt es so viel an dieser Serie, das sich ehrlich gesagt nicht so anfühlt, als würde es die Addams Family -Werte widerspiegeln. Ausgedehnte Pop-Dance-Darbietungen, eine größere Betonung auf Nebencharaktere, die ehrlich gesagt nicht interessant genug sind, um ihren Fokus zu tragen, Gastauftritte, die nicht wirklich viel zum größeren Ganzen beitragen, und die seltsame Addams Natur, die von der Sonne und den Regenbögen durchtränkt wird, die von einigen der anderen Nevermore Schüler ausstrahlen...

Man kann argumentieren, dass ich vielleicht nicht die Kerndemografie für Wednesday bin, aber gleichzeitig verlange ich nicht, dass die Serie düster und deprimierend ist, wie eine Live-Action-Serie Coraline, ich kann einfach nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass Wednesday gedeihen und sich auszeichnen würde, wenn sie sich mehr an die verdrehte und beunruhigende Natur anlehnen würde, die wir im Laufe der Jahre von der Addams-Crew erwartet haben. Da er stark in das Projekt involviert ist, sagen wir es in Tim Burton-Begriffen: Wednesday sollte mehr Beetlejuice und weniger Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln sein.

Da die Serie uns nun zwei volle Jahre des Lebens von Wednesday bei Nevermore beschert hat, ist es vielleicht an der Zeit, wie es bei den jungen Charakteren von Riverdale der Fall war, dass die Addams Tochter erwachsen wird, und vielleicht führt dies zu einigen authentischeren Addams Handlungssträngen und Momenten, Erzählstränge, die am Ende der zweiten Staffel allmählich angeteasert werden. Selbst wenn dies nicht in die Realität umgesetzt wird, steckt immer noch genug Geld hinter dieser Show, dass ihr von dem fantastischen Set-Design, den hervorragenden Kostümen, der Starbesetzung, der Top-Produktionsqualität und den brauchbaren Spezialeffekten immer wieder begeistert sein werdet. Es ist gutes Fernsehen, daran besteht kein Zweifel, aber es wagt nie, viel mehr zu sein.

Kurz gesagt: Wenn du Wednesday noch nicht gesehen hast, kannst du dich damit trösten, dass die letzten vier Folgen der zweiten Staffel bessere Handlungsstränge haben, auch wenn es Momente gibt, die so gar nicht zum Addams-Stil passen, dass du sie vielleicht lieber vorspulen möchtest, bis sie vorbei sind. Ach ja, und noch einmal: Die beste Figur ist oft eine abgetrennte Hand - interpretier das, wie du willst ...