Was passieren muss, damit Inter Mailand an diesem Wochenende seinen 21. Serie-A-Titel gewinnt

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Inter Mailand hat in dieser Woche viele Gründe, sich zu freuen. Das Team gelang eines der besten Comebacks des Jahres, als es Como im Halbfinale der Coppa Italia besiegte, von zwei Toren Rückstand auf 3:2 gewann und am 13. Mai ein Finale gegen Lazio erreichte – und an diesem Wochenende haben sie den ersten "Matchball" um den Meistertitel, mit noch fünf ausstehenden Spielen in der Saison.

Dafür müssen sie am Sonntag gegen Torino gewinnen (26. April, 18:00 MES, 17:00 BST) und hoffen, dass ihre einzigen beiden Verfolger, Napoli und AC Mailand (12 Punkte Rückstand in der Tabelle), Punkte verlieren. Napoli spielt am Freitag um 20:45 MESZ gegen Cremonese: Wenn Napoli gewinnt, würde sich Inters Titel um mindestens eine Woche verzögern, aber mit einem 12-Punkte-Vorsprung ist das unvermeidlich.

Wenn Napoli nicht gewinnt und Inter gewinnt, könnte Inter immer noch Meister werden, wenn AC Mailand ebenfalls am Sonntag um 20:45 MES, 19:45 BST gegen Juventus Punkte verliert. AC Mailand hat Inter in der Liga dicht hinter sich her, aber eine jüngste Niederlagenserie gegen Napoli, Udinese und Hellas Verona hat eine große Lücke gegen die Nachbarn geöffnet.

Letztes Jahr verlor Inter Mailand die Meisterschaft mit einem Punkt Vorsprung gegen Napoli, in einem herzzerreißenden Saisonende, in dem sie auch im Champions-League-Finale von PSG verprügelt wurden. In diesem Jahr sieht es so aus, als würden sie ihren 21. Meistertitel gewinnen.