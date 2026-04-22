Inter Mailand gelingt eines der Comebacks des Jahres in der Coppa Italia gegen Como

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Inter Mailand feierte eines der Comebacks des Jahres im Halbfinale der Coppa Italia, indem es Como im Rückspiel mit 3:2 besiegte, nachdem das Hinspiel 0:0 endete. Inter lag zu Hause mit zwei Toren zurück, nachdem Baturina und Luca Da Cunha in der ersten Halbzeit und gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit getroffen hatten.

Doch in den letzten 20 Minuten änderte sich alles, darunter zwei Tore in der 86. und 89. Minute, die die Anzeigetafel auf den Kopf stellten: Ein Doppelpack von Calhanoglu und Sucic brachte Inter ins Coppa-Finale.

Dies war bereits das zweite Comeback von Inter gegen Como in diesem Monat, nachdem man am 12. April in der Serie A einen 0:2-Rückstand noch in einen 4:3-Sieg verwandelt hatte. Inter liegt 12 Punkte vor Mailand, wird bald den Scudetto gewinnen und erwartet den Rivalen aus dem anderen Halbfinale der Coppa (zwischen Lazio und Atalanta, die heute Abend mit einem Gesamtergebnis von 2:2 spielen), in der Hoffnung, nach 2022 und 2023 ihren zweiten italienischen Pokal in diesem Jahrzehnt zu gewinnen.