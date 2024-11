Was muss passieren, damit Bagnaia die MotoGP im letzten Grand Prix gewinnt

HQ

Der Nervenkitzel, wer den MotoGP-Weltmeistertitel gewinnen wird, geht noch zwei Wochen weiter, und alles wird im letzten Grand Prix der Saison entschieden, der vom 15. bis 17. November in Barcelona stattfinden wird, nachdem die Rennstrecke von Valencia in der katastrophalen Kaltfront beschädigt wurde.

Das liegt daran, dass Francesco Bagnaia das Rennen am vergangenen Wochenende in Malaysia gewann, nach einem erbitterten Kampf zwischen 'Pecco' und Jorge Martín, der Zweiter wurde, aber das Rennen um den Titel anführt.

Jorge Martín hat 485 Punkte und Bagnaia 461 Punkte. Der Unterschied zwischen ihnen beträgt 24 Punkte und es stehen noch 37 Punkte auf dem Spiel, so dass beide Fahrer trotz des klaren Vorteils für den Spanier rechnerisch in der Lage sind, die Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Was muss passieren, damit Bagnaia die MotoGP gewinnt

Der Grand Prix besteht aus zwei Rennen. Im Sprint am Samstag gibt es 12 Punkte für den Sieger, 9 für den zweiten, 7 für den dritten und so weiter bis hin zu 1 Punkt für den neunten. Im Sonntagsrennen gibt es 25 Punkte für den ersten, 20 Punkte für den zweiten, 16 Punkte für den dritten und so weiter bis zu 1 Punkt für den fünfzehnten.

Baganaia brauchte Martín, um in mindestens einem der beiden Rennen nicht zu punkten. Im besten Fall für den Italiener würde Martín im Sprint nicht punkten und Bagnaia könnte den Rückstand auf 12 Punkte verkürzen, wenn er im Sprint Erster wird. Sollte das passieren, wäre Martín verpflichtet, im Sonntagsrennen oberhalb von Bagnaia ins Ziel zu kommen. Ein Punktgleichstand würde Bagnaia begünstigen, da er mehr Siege hat.

Der Wind bläst eindeutig zu Gunsten von Martín, aber das Rennen am vergangenen Wochenende war phänomenal, ein wahrer Kampf zwischen den unangefochtenen Führenden der Saison. Der dritte und vierte Fahrer im Wettbewerb sind Marc Márwuez und Bastiniani (369 und 368 Punkte), die in weniger als zwei Wochen in Barcelona ebenfalls um den dritten Platz kämpfen werden.