Rafael Jódar platzt in die ATP Top 60 und reiht sich Fonseca als Führende der Generation 2006 an

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Rafael Jódar holte seinen ersten ATP-Titel mit nur 19 Jahren beim Grand Prix Hassan II (dem Morocco Open ATP 250), indem er den erfahrenen Marco Trungelliti (36 Jahre) mit 6:3, 6:2 besiegte – eine selbstbewusste Serie, in der er nur einen Satz verlor und jeden Satz ab dem Viertelfinale mit mindestens drei Sätzen Vorsprung gewann.

Wir haben bereits zuvor den beeindruckenden Aufstieg von Jódar berichtet, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 drei aufeinanderfolgende ATP Challenger-Titel gewann und sich für die NextGen-Finals qualifizierte: Er stieg von Platz 896 der Welt Anfang 2025 auf Platz 168 zu Beginn des Jahres. Er klettert weiter nach Siegen in Australien, Dallas, Acapulco und Miami, wo er die dritte Runde erreichte. Sein Sieg in Marrakesch, erst sein siebter Auftritt bei einem ATP-Tour-Turnier, bedeutete, dass er um 32 Plätze sprang und seine aktuelle Karrierebestleistung von Platz 57 in der Welt erreichte.

Jódar reiht sich neben Joao Fonseca als Anführer der jüngsten Generation von Elite-Tennisspielern ein, als die einzigen beiden, die 2006 oder später geboren wurden und ein ATP-Tour-Finale erreichten.