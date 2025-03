McLaren siegt beim GP von China mit Oscar Piastri und Lando Norris auf den Plätzen eins und zwei

HQ

McLaren holt in China eine große Ausbeute ein, denn beide Fahrer belegten beim Großen Preis von China in Shanghai den ersten und zweiten Platz, wobei der 23-jährige australische Rennfahrer Oscar Piastri seinen dritten Grand Prix gewann, seit er 2023 mit McLaren in die Formel 1 eingestiegen ist. Piastri dominierte das Rennen, gefolgt von seinem McLaren-Teamkollegen Lando Norris, der in der vergangenen Woche auch den Grand Prix in Australien gewann.

Dritter wurde George Russell, der zwischenzeitlich von Norris überholt wurde. Russell sicherte sich am Ende einen Platz auf dem Podium vor Max Verstappen, Vierter, sowie den Ferrari-Fahrern, die ihre Ergebnisse in der letzten Woche verbesserten, aber enttäuschende Plätze fünf und sechs belegten, wobei Leclerc in der ersten Runde versehentlich Hamiltons traf, was zu Schäden an Leclercs linker vorderer Endplatte führte.

Nach P1 und P2 führt Lando Norris die Fahrerwertung mit 44 Punkten an, gefolgt von Max Verstappen, George Russell und Oscar Piastri mit 36, 35 und 34 Punkten. In der Teamtabelle hat McLaren mit 78 Punkten einen großen Vorsprung, gefolgt von Mercedes mit 53 Punkten und Red Bull mit 36 Punkten. Nun gibt es eine zweiwöchige Pause vor dem Großen Preis von Japan am 4. und 6. April.