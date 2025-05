Espanyol-Trainer kritisiert Lamine Yamal: "Barça ist gut mit Theatralik"

HQ

Vor wenigen Stunden wurde der FC Barcelona zum Meister der LaLiga 2024-25 erklärt, wieder auf die gleiche Weise wie in der Saison 2022-23 im RCDE-Stadion gegen Espanyol. Diesmal endete es 2:0, mit tollen Schüssen von Lamine Yamal und Fermín López, die die 28. Meisterschaft für Barças Trophäenschrank besiegelten. Diese Derbys sind wegen des Hasses zwischen den beiden Fangemeinden immer sehr angespannt und wenn es zu kontroversen Aktionen kommt, wird er noch akzentuierter.

Der Schütze des ersten Tores, Lamine Yamal, wurde in die Kontroverse verwickelt, als Perico-Verteidiger Leandro Cabrera wegen Ballverteidigung vom Platz gestellt wurde und den Blaugrana-Spieler mit dem Ellbogen am Bauch traf. Lamine krümmte sich vor Schmerzen auf dem Boden und Schiedsrichter Soto Grado wurde zum VAR gerufen, um die Aktion zu überprüfen, was in der 80. Minute zu einer Roten Karte führte.

Espanyol-Trainer Manolo Gonzalez zeigte furchtlos seinen Unmut über die Entscheidung des Schiedsrichters und beschuldigte die Spieler von Culers der Theatralik. »Damit so ein Schlag zu Boden fällt, wie er es tat, muß man es gut machen, nicht wahr? Wir wissen bereits, dass sie auf der anderen Seite der Diagonal die Theatralik seit Jahren ganz gut machen. Du bläst auf sie und sie fallen schnell. Es ist eine Aktion, die, verdammt, wir ruinieren den Fußball. Ist es vermeidbar? Absolut, aber es geht nicht darum, zu Boden zu fallen, niemanden zu verletzen oder vom Platz gestellt zu werden", sagte der Trainer von Perico in einer Pressekonferenz.

Mit solch direkten Aussagen wussten wir, dass es nicht lange dauern würde, bis jemand auf Manolo González antworten würde, aber es war kein Geringerer als Gerard Piqué, Barcelona-Legende und bekannt für seine Feindseligkeit gegenüber den Perico-Fans. Der Ex-Spieler ist in den sozialen Medien immer sehr aktiv, und seine Antwort war eindeutig. "Die andere Seite der Diagonale? Tut mir leid, aber es ist Jahre her, dass du die Stadt verlassen hast. Barcelona ist die Blaugrana. Eine große Umarmung.

Piqué wies darauf hin, dass die Mannschaft, obwohl es sich um Espanyol aus Barcelona handelt, vor Jahren nach Cornellà de Llobregat gezogen ist, einer Stadt in der Metropolregion, in der sich ihr neues Stadion befindet.