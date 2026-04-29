Warum Mittwoch und Donnerstag als "Probentag" für die Sonnenfinsternis im August in Spanien gelten

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Am 12. August wird eine totale Sonnenfinsternis stattfinden, die am besten von Teilen Spaniens, einem winzigen Teil Portugals sowie Grönland und Island aus zu sehen ist – die erste von drei Sonnenfinsternissenin Spanien in den Jahren 2026, 2027 und 2028. Doch die Sonnenfinsternis im August 2026 hat eine Besonderheit: In Spanien tritt sie spät am Nachmittag auf, fast vor Sonnenuntergang, mit der Sonne sehr nah am Horizont, sodass sie in niedrigerem Gelände oder wenn Sie von Gebäuden oder anderen visuellen Hindernissen umgeben sind, nicht wahrgenommen wird.

Deshalb werden diese Woche, insbesondere Mittwoch, den 29. April und Donnerstag, den 30. April, als "Probe" für diejenigen betrachtet, die die Sonnenfinsternis im August sicher sehen wollen, denn die Sonne wird fast genau an derselben Position untergehen wie am 12. August. Der Grund ist einfach: Zwischen dem 30. April und der Sommersonnenwende, dem 21. Juni, liegen 52 Tage – dieselben Tage wie zwischen der Sonnenwende und dem Tag der Finsternis, dem 12. August.

Wie man herausfindet, ob man die Finsternis im August sehen kann

Kurz gesagt: Wenn du wissen willst, ob du die Sonnenfinsternis von deinem Stand aus beobachten kannst oder von dort, wo du sie beobachten willst, ist heute und morgen die beste Gelegenheit, es zu erfahren: Wenn du die Sonne zu der Stunde sehen kannst, zu der die Finsternis stattfindet (die etwa vier Sekunden dauert und gegen 20:27–20:32 MESZ in Spanien beginnt; 17:48 in Reykjavik), ohne von Gebäuden, Bergen oder anderen Hindernissen bedeckt zu sein, kannst du auch die Sonnenfinsternis im August beobachten (natürlich bei gutem Wetter).

Beachten Sie, dass die Finsternis nur in Teilen Spaniens sowie in Island und Grönland vollständig geschätzt wird. In anderen Teilen Westeuropas wird die Finsternis teilweise sein. Hier kannst du eine äußerst detaillierte Liste von Orten und Zeiten lesen, von denen aus du die Sonnenfinsternis sehen kannst, aber natürlich ist sie nur sichtbar, wenn keine Gebäude oder Berge sie bedecken...

Das andere, und wohl größere Hindernis, ist das Wetter. Der Himmel wird in vielen Teilen Spaniens erwartet, besonders heute am Mittwoch, bewölkt, ja sogar stürmisch, daher könnte die "Probe" sinnlos sein, da die Wolken die Sonne vollständig bedecken werden. Hoffen wir, dass der Himmel am 12. August klar ist, damit wir dieses Schauspiel aus der Natur genießen können. Eine beispiellose Zahl internationaler Besucher wird diesen Sommer in den Nordosten Spaniens erwartet, darunter einige dünn besiedelte Gebiete, was das Ausmaß des astronomischen Ereignisses zeigt.