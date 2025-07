Spanien bereitet sich auf die beispiellosen logistischen und gesundheitlichen Herausforderungen von drei aufeinanderfolgenden Sonnenfinsternissen in den Jahren 2026, 2027 und 2028 vor

HQ

Spanien bereitet sich auf eine noch nie dagewesene Herausforderung vor: eine Serie von drei Sonnenfinsternissen, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren stattfinden und am besten von der Iberischen Halbinsel aus zu sehen sind. Insbesondere die ersten beiden, am 12. August 2026 und am 2. August 2027, werden totale Sonnenfinsternisse sein, wobei Spanien der beste Ort in Europa ist, um sie zu beobachten.

Es wurde bereits eine Website gestartet, auf der detailliert beschrieben wird, wo und wann die Finsternisse sichtbar sein werden. Der erste am 12. August 2026 wird nur im Norden Spaniens und in einem kleinen Teil Islands vollständig sichtbar sein, könnte aber auch auf den britischen Inseln, im europäischen Mittelmeerraum und in Nordafrika mehr als 90 % der Sonne bedecken. Die zweite am 2. August 2027 wird aus dem Süden Spaniens, dem Norden Afrikas und dem Nahen Osten in vollem Umfang zu sehen sein. Der dritte am 26. Januar 2028 wird auch vom Norden Südamerikas und Mittelamerika aus sichtbar sein, den Atlantik überqueren und auf der Iberischen Halbinsel enden.

Aus diesem Grund hat die spanische Regierung ein Komitee eingesetzt, dem 13 der 22 Ministerien angehören, um die Ankunft von potenziell Hunderttausenden von Besuchern in ganz bestimmten Gebieten zu einem ganz bestimmten Datum zu koordinieren, wie El País berichtet. Die Ankunft so vieler Menschen könnte die Verkehrsinfrastruktur zum Einsturz bringen, die Unterbringungskapazität einiger ländlicher Gebiete bei weitem übersteigen, zu einem Mangel an Brennstoffen führen und die üblichen Gefahren des Sommers, wie Hitzschläge oder Waldbrände, vervielfachen.

Dies sind nur einige der Gefahren, die die massenhafte Ankunft von Besuchern durch eine Sonnenfinsternis mit sich bringen könnte, wenn sie nicht im Voraus geplant wird, was die Vereinigten Staaten bereits in den Jahren 2017 und 2024 erlitten haben. So stieg beispielsweise die Zahl der tödlichen Autounfälle am Tag der Sonnenfinsternis 2017 an, was die US-Regierung dazu veranlasste, am 8. April 2024 in einigen Bezirken oder Bundesstaaten den Notstand auszurufen.

Und das ganz zu schweigen von den inhärenten Gesundheitsrisiken einer Sonnenfinsternis: Wenn Sie direkt in die Sonne schauen, ohne Schutz, hauptsächlich durch die Verwendung einer zugelassenen und einzigen zugelassenen Sonnenbrille, könnten Sie irreparable Schäden an den Augen bekommen. Ein ganzes Jahr der Verbreitung und Sensibilisierung und im Idealfall des Kaufs eines ausreichenden Vorrats an autorisiertem Glas, um die Gefahren zu minimieren, beginnt für eine Trilogie von Sonnenfinsternissen, etwas, das die meisten Menschen nur einmal in ihrem Leben erleben werden.