Warum gibt es keine Videospiel-Adaptionen von Don Quijote? Das Indie-Spiel Hidalgo wird "in einer modernen Botschaft die Essenz von Don Quijote" vermitteln

Don Quijote gilt als der Grundlagenroman der abendländischen Literatur und als eines der wichtigsten und meistgelesenen Bücher aller Zeiten, warum gibt es also so wenige Adaptionen in moderne Medien?

Eines der meistverkauften Spiele des Jahres ist eine Adaption (eine von vielen) von Reise in den Westen, dem wichtigsten chinesischen Roman aller Zeiten aus dem 16. Jahrhundert. Aber Miguel de Cervantes' Quijote von La Mancha erhält nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Warum ist das so?

"Ich denke, das liegt daran, dass es wahrscheinlich sogar in unserem Land ein Vorurteil gibt, ein Vorurteil über unsere Dinge, unsere eigene Kultur, aber Don Quijote ist der erste moderne Roman", erklärt Juan Pablo Guzmán, CEO von Infinite Thread Games, im Gespräch mit Gamereactor auf dem IndieDevDay in Barcelona.

»Alle Figuren von diesem Augenblick an, von diesem Augenblick an, sind nur Kopien von Don Quijote und Sancho. Naja, keine Kopie, aber eine Inspiration: Batman und Robin, Sherlock Holmes und Dr. Watson, sogar Gandalf und Frodo."

Hidalgo, eine moderne Nacherzählung der Werte von Don Quijote, die bald auf Kickstarter erscheinen wird

Guzmán leitet ein elfköpfiges Team, das an Hidalgo arbeitet, einem gemütlichen Puzzle-Abenteuerspiel, das "irgendwo in La Mancha" spielt und im Koop-Modus sowohl als Don Quijote als auch als Sancho gespielt werden kann.

Dein Ziel ist es, Parallaxen- und Perspektivrätsel in der Ego-Perspektive zu lösen und in Quijotes wahnhaften Verstand zu springen, während er Objekte im Hintergrund und Vordergrund verwendet, um Formen wie die Windmühle und den Riesen zu erschaffen.

Aber Hidalgo geht über eine typische Adaption hinaus, da sie tatsächlich in einem angefertigten Diorama stattfindet, das eine Familie auf ihrem Dachboden erstellt hat. In einer metatextuellen narrativen Wendung neckt Guzmán, dass wir diese reale Welt kennenlernen werden, eine "Geschichte der Wiederentdeckung, des Spaßes, zusammen zu spielen und Zeit miteinander zu verbringen".

Guzmán glaubt, dass Don Quijote "eine fantastische Geschichte mit vielen Werten ist, mit einer universellen Botschaft, und wir müssen sie ausnutzen und sie weltweit allen erzählen", räumt aber ein, dass das Buch "ziemlich alt" ist. Deshalb versuchen sie, »in einer modernen Botschaft die ganze Essenz des Don Quijote zu schaffen«.

Unser vollständiges Interview mit Juan Pablo Guzmán über das Gameplay, den Kunststil und die Geschichte von Hidalgo könnt ihr euch unten ansehen. Die Kickstarter-Kampagne startet am 29. Oktober mit dem Ziel, das Spiel im nächsten Jahr auf allen Plattformen zu veröffentlichen.