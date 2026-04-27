Warhammer Classics-Entwickler zu den Lehren, die Entwickler aus alten Spielen ziehen sollten: "Spieler wollen nicht immer ein anderes Spiel zu sicher designen"

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Es klingt ziemlich boomer-codiert zu sagen, dass Spiele früher besser waren, als wir jünger waren, aber da nostalgische Projekte wie neu aufgelegte Klassiker und remasterte Hits weiterhin gut verkauft werden, ist klar, dass Spieler eine Vorliebe dafür haben, zu ihren alten Favoriten zurückzufinden. Kürzlich half der Verlag SNEG dabei, Warhammer Classics zu starten, ein neues Label, das eine Reihe nostalgischer Warhammer-Titel auf Steam zurückbrachte oder einige erstmals auf die Plattform brachte.

Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, mit den SNEG-Mitgründern Artem Shchuiko und Oleg Klapovskiy darüber zu sprechen, was Menschen dazu bringt, zu älteren Spielen zurückzukehren, selbst wenn das Alter sie stark belastet hat, und was Entwickler heute aus klassischen Titeln lernen können.

"Ich denke, worauf viele Spieler wirklich reagieren, ist nicht nur Nostalgie, sondern auch Originalität. Ältere Spiele waren nach heutigen Maßstäben oft weniger ausgereift, aber sie waren auch voller ungewöhnlicher Ideen, mutiger Mechaniken und kreativer Lösungen, die sich frisch anfühlten. Vieles davon ist im Laufe der Zeit verloren gegangen", sagte Klapovskiy.

"Spieler wollen nicht immer ein weiteres Spiel, das auf einer etablierten Vorlage basiert oder zu sicher um das herum entworfen wurde, was bereits funktioniert hat. Sie wollen neue Erlebnisse. Manchmal fühlen sich ältere Spiele immer noch spannender an, gerade weil sie bereit waren, Risiken einzugehen. Das ist auch einer der Gründe, warum heute so viele Indie-Spiele erfolgreich sind. Die besten Indie-Entwickler wagen es immer noch, zu experimentieren, zu träumen und zu innovieren. Ich denke, das ist die eigentliche Lehre für die Branche. Wenn man will, dass ein neues Spiel erfolgreich ist, muss es den Spielern etwas bieten, das sie noch nicht oft gesehen haben."

Es scheint, als hätte Klapovskiy den Nagel auf den Kopf getroffen, denn viele der jüngsten Erfolgsgeschichten in Spielen stammen aus Titeln, die uns etwas bieten, das wir lange nicht mehr gesehen haben, wenn überhaupt. Baldur's Gate III brachte CRPGs zurück, Astro Bot lieferte einen phänomenalen, nicht-Nintendo-Plattformer, und Clair Obscur: Expedition 33 vereinte eine Mischung geliebter Genres zu einem ungewöhnlichen Ganzen. Es gibt immer noch große Erfolge in älteren Franchises, aber manchmal sehen wir heute in bestimmten Formeln eine gewisse Müdigkeit.

Für weitere Informationen zu Warhammer-Spielen, Spielerhaltung und richtig gemachter Nostalgie-Köder lesen Sie unser vollständiges Interview hier.