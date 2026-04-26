Die SNEG-Mitbegründer sprechen darüber, wie sie Old-School-Warhammer-Spiele zurückbringen und klassische Spiele für zukünftige Generationen bewahren

HQ

Kürzlich haben wir die offizielle Einführung von Warhammer Classics erlebt, einem neuen Label, das von SNEG entwickelt und gemeinsam mit Games Workshop entwickelt wurde und eine ganze Reihe verbesserter klassischer Titel auf Steam bringt. Einige erscheinen zum ersten Mal auf Valves Plattform, andere kehren zurück, aber bei einem solchen Launch ist es immer schön, ältere Spiele die Aufmerksamkeit zu sehen, die sie verdienen. Wir haben uns mit den SNEG-Mitgründern Artem Shchuiko und Oleg Klapovskiy über Spielebewahrung, eine jahrzehntelange Liebe zu Warhammer und warum wir alte Spiele immer noch lieben, obwohl wir so viele neue haben, unterhalten.

F: Warum ist jetzt der beste Zeitpunkt, diese klassischen Warhammer-Spiele zurückzubringen und das Warhammer Classics-Label zu etablieren?

Shchuiko: Ich würde nicht sagen, dass es einen perfekten Moment dafür gibt. Für uns ist der Punkt wichtiger als das Timing. Wir sind der Meinung, dass Spiele genauso erhalten werden sollten wie andere Kulturwerke. Das gesagt, ist dies auch ein Moment, in dem viele Spieler, die in den 90ern und frühen 2000ern aufgewachsen sind, die Spiele, an die sie sich erinnern und die ihnen wichtig sind, wieder aufleben möchten. Sie wollen diese Titel wieder verfügbar sehen, und das verstehen wir sehr gut, weil wir auch diese Spieler sind.

Werbung:

Das Warhammer Classics-Label ist heute besonders wichtig, weil der Markt überfüllt ist und die Spieler einen klaren Kontext brauchen. Wenn man täglich Dutzende neuer Spiele sieht, ist es wichtig zu erklären, was diese Titel sind. Das sind keine neuen Spiele, die vorgeben, moderne Veröffentlichungen zu sein. Sie sind Klassiker aus einer früheren Ära, zurückgebracht mit Respekt für das, was sie sind, und für die Spieler, denen sie noch am Herzen liegen.

F: Einige dieser Titel sind schon länger auf anderen Plattformen erhältlich, aber was kann ihr Steam-Debüt dazu beitragen, neuen Blick auf klassische Spiele zu bringen?

Klapovskiy: Steam ist die ultimative Spielplattform für Millionen von Spielern weltweit. Für viele von ihnen ist es der Ort, um Spiele zu entdecken und zu kaufen. Einige dieser Spieler haben vielleicht nie Plattformen wie GOG genutzt, auch wenn sie sich gut an diese älteren Titel erinnern und sie gerne wiederholen würden.

Eine Steam-Veröffentlichung verschafft diesen Spielen Zugang zu einem viel breiteren Publikum. Dazu gehören ältere Spieler, die zu etwas zurückkehren, das sie liebten, aber auch jüngere Spieler, die diese Klassiker zum ersten Mal entdecken und sehen, woher viele moderne Ideen und Mechaniken stammen.

Werbung:

F: Wir haben in den letzten Jahren einige große Erfolgsgeschichten von Warhammer-Videospielen gesehen, aber einige Warhammer-Spiele gibt es schon seit Jahrzehnten. Was glauben Sie, zieht Fans im Videospielformat zu diesen Universen an?

Shchuiko: Ich denke, es beginnt mit der Stärke der Warhammer-Universen selbst. Sie haben eine unglaubliche Tiefe, eine sehr markante Identität und eine Fangemeinde. Das macht sie natürlich sehr attraktiv für Entwickler. Was Warhammer ebenfalls besonders macht, ist, wie gut es in so viele verschiedene Genres passt. Diese Universen können in Strategiespielen, taktischen RPGs, FPS und Actionspielen funktionieren und bleiben dennoch dem Ausgangsmaterial treu. Das gibt sowohl Entwicklern als auch Spielern viel Spielraum, sie auf unterschiedliche Weise zu erkunden. Und natürlich gibt es auch den Generationenaspekt. Viele Spieler sind mit Warhammer aufgewachsen, sei es durch Tabletops, Bücher oder Videospiele, sodass dort bereits eine starke emotionale Verbindung besteht.

Space Marine II brachte zum ersten Mal Unmengen von Spielern zu Warhammer 40.000, und jetzt können neue Fans in die Spiele eintauchen, die es schon seit Jahrzehnten gibt.

F: Wie schaffst du es, das Feedback der Spieler zu aktualisierten Features zu hören, während du das Kernerlebnis alter Spiele erhältst?

Klapovskiy: Wir versuchen, so nah wie möglich an der ursprünglichen Erfahrung zu bleiben, weil wir die Sicht des ursprünglichen Teams nicht verschleieren wollen. Für uns ist das der Ausgangspunkt. Wenn wir das Feedback der Spieler sammeln, konzentrieren wir uns hauptsächlich auf QoL-Verbesserungen, Fehlerbehebungen, Anpassungen moderner Hardware und Display-Setups sowie auf Zugänglichkeit für heutige Spieler. Das sind die Bereiche, in denen Änderungen das Spiel spielbarer machen können, ohne das Grundlegende zu verändern.

Gleichzeitig versuchen wir, den Kern des ursprünglichen Erlebnisses zu bewahren – seine Schwierigkeit, seine Herausforderungen und die Dinge, die es überhaupt erst unvergesslich gemacht haben. Das Ziel ist nicht, diese Spiele in etwas Modernes umzubauen. Das Ziel ist, dass sie heute gut funktionieren und sich trotzdem so anfühlen, wie die Spiele, an die sich die Spieler erinnern.

F: Wir haben in letzter Zeit Trends im Gaming gesehen, die in Richtung Nostalgie tendieren, da Spieler alte Titel bevorzugen, auch wenn diese nicht so ausgereift sind wie neue. Was sollten Entwickler Ihrer Meinung nach aus diesem Trend mitnehmen, wenn sie versuchen, ein neues Spiel erfolgreich zu machen?

Klapovskiy: Ich denke, worauf viele Spieler wirklich reagieren, ist nicht nur Nostalgie, sondern auch Originalität. Ältere Spiele waren nach heutigen Maßstäben oft weniger ausgereift, aber sie waren auch voller ungewöhnlicher Ideen, mutiger Mechaniken und kreativer Lösungen, die sich frisch anfühlten. Vieles davon ist im Laufe der Zeit verloren gegangen.

Spieler wollen nicht immer ein weiteres Spiel, das auf einer etablierten Vorlage basiert oder zu sicher um das herum entwickelt wurde, was bereits funktioniert hat. Sie wollen neue Erfahrungen. Manchmal fühlen sich ältere Spiele immer noch spannender an, gerade weil sie bereit waren, Risiken einzugehen. Das ist auch einer der Gründe, warum heute so viele Indie-Spiele erfolgreich sind. Die besten Indie-Entwickler wagen es immer noch, zu experimentieren, zu träumen und zu innovieren. Ich denke, das ist die eigentliche Lehre für die Branche. Wenn du willst, dass ein neues Spiel erfolgreich ist, muss es den Spielern etwas bieten, das sie noch nicht oft gesehen haben.

F: Abgesehen von Nostalgie, wie machen Sie diese Spiele für alte Fans und neue Spieler, die sie vielleicht zum ersten Mal ausprobieren möchten, spannend?

Shchuiko: Für ältere Fans beginnt es mit Respekt vor dem Original. Diese Spieler wissen bereits, was diese Spiele besonders gemacht hat, daher ist es unsere Aufgabe nicht, sie neu zu erfinden, sondern sie auf eine Weise zurückzubringen, die authentisch und spielbar auf modernen Systemen wirkt.

Für neue Spieler ist der Schlüssel Zugänglichkeit und Kontext. Die Spiele müssen leicht zugänglich, leicht zu leiten und klar präsentiert werden für das, was sie sind (und manchmal ist das eine Herausforderung). Das ist einer der Gründe, warum das Warhammer Classics-Label so wichtig ist: Es hilft, Erwartungen zu setzen und verleiht diesen Titeln eine klare Identität.

F: In einer Zeit, in der immer mehr Titel aus den Läden verschwinden, gibt es etwas, das Spieler tun können, um die Bewahrung von Videospielen zu unterstützen?

Shchuiko: Ich denke, das Wichtigste, was Spieler tun können, ist, das offen zu sagen. Wenn Leute sich zu Wort melden, ältere Spiele zurückfordern, Neuveröffentlichungen unterstützen und zeigen, dass diese Titel immer noch wichtig sind, macht das einen echten Unterschied. Es ist auch wichtig, dass die Branche sich daran erinnert, dass es Akteure und Unternehmen gibt, denen der Erhalt wirklich am Herzen liegt. Selbst wenn größere Publisher den Fokus verlieren oder ein Spiel aus den Stores entfernen, gibt es immer noch Leute sowohl auf der Community- als auch auf der geschäftlichen Seite, die wollen, dass diese Spiele weiterhin verfügbar bleiben.

Das wird wahrscheinlich immer ein Nischenbereich bleiben, aber das macht ihn nicht unwichtig. Manchmal braucht es nur eine kleine Gruppe leidenschaftlicher Spieler und ein engagiertes Team, um sicherzustellen, dass ein großartiges Spiel nicht völlig verschwindet. Diese Bemühungen zu unterstützen, über diese Spiele zu sprechen und sie zu kaufen, wenn sie zurückkommen, trägt dazu bei, dass diese Arbeit tragfähig bleibt.

F: Ab welchem Punkt, glauben Sie, wird ein Spiel offiziell zum Klassiker?

Klapovskiy: Das ist eine schwierige Frage, denn ich glaube nicht, dass es dafür eine universelle Regel gibt. Für mich wird ein Spiel zum Klassiker, wenn es sich im Laufe der Zeit bewährt. Es geht nicht nur ums Alter. Es geht darum, ob das Spiel noch immer in Erinnerung bleibt, ob die Spieler noch Jahre später darüber sprechen, es erneut spielen und sich dafür interessieren. Wenn ein Spiel noch lange nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung eine Community um sich hat und für die Menschen noch etwas bedeutet, ist das meist ein gutes Zeichen dafür, dass es ein Klassiker geworden ist.

F: Von allen Warhammer-Spielen im neuen Classics-Label, welches ist dein Lieblingsspiel?

Klapovskiy: Es ist schwer, nur eine auszuwählen, weil es einige gibt, die ich in letzter Zeit wirklich gerne wiederholt habe. Wenn ich die Namen nennen müsste, mit denen ich am meisten Zeit verbracht und die ich am meisten Spaß beim erneuten Spielen hatte, würde ich wahrscheinlich Warhammer: Dark Omen und Warhammer 40,000: Fire Warrior erwähnen. Allerdings hat Space Hulk: Ascension mir auch ziemlich viel Zeit gestohlen.

F: Wenn Sie einer anderen großen IP die Warhammer Classics-Behandlung geben könnten, indem Sie einige ihrer alten, klassischen Spiele in moderne Stores zurückversetzen, welches Franchise oder Universum würden Sie sich wünschen, dass es für zukünftige Generationen bewahrt wird?

Shchuiko: Das ist eine gute Frage. Ein geistiges Eigentum, das wir bewahren konnten, ist D&D Classics, das wir vor ein paar Jahren auf Steam gebracht haben und das wir Stück für Stück weiter ausbauen.

Ein weiteres, das mir sofort in den Sinn kommt, ist Unreal und Unreal Tournament. Diese Spiele bedeuten der Branche sehr viel. Sie spielten eine wichtige Rolle beim Wachstum des Esports, hatten einen enormen Einfluss auf Modding-Communities und brachten damals viel Innovation und Spaß für die Spieler. Genau diese Art von Vermächtnis ist es wert, für zukünftige Generationen bewahrt zu werden.