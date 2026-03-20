Warhammer 40,000: Space Marine II Entwickler erkennen DLC-Fehler an, gewähren Rückerstattungen

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Nach einer Reihe großartiger kostenloser und Premium-Inhalte hat Warhammer 40,000: Space Marine II mit dem Chapter Voice Pack DLC seinen ersten echten Haken gefunden. Wie wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung berichteten, waren die Spieler einfach nicht zufrieden mit den Inhalten, für die sie bezahlten, und scheute sich nicht, ihre Meinung zu teilen.

Nun hat Focus Entertainment, der Publisher des Spiels, eine kleine Stellungnahme in den sozialen Medien zum DLC veröffentlicht und darüber, wie sie versuchen, Wiedergutmachung zu leisten. "Es ist offensichtlich, dass dieses DLC Ihre Erwartungen nicht erfüllt hat, und wir entschuldigen uns dafür. Die Bereitstellung hochwertiger Inhalte – ob kostenlos oder nicht – hat für uns Priorität", schrieb Focus.

"Deshalb haben wir beschlossen, allen Besitzern des DLC eine Rückerstattung anzubieten und es ab jetzt kostenlos zu machen. Wir richten derzeit die Rückerstattung mit den Betreibern der Plattform ein und werden bald mit weiteren Informationen zurückkommen."

Das Chapter Voice Pack ist zum Zeitpunkt des Schreibens noch für 4,49 £ im Steam Store erhältlich, wird aber sehr bald kostenlos erscheinen, so wie es klingt. Wenn du es schon einmal gekauft hast, behalte deinen Posteingang im Auge, denn vielleicht bekommst du Wechselgeld.