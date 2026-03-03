Warhammer 40,000: Space Marine II Rückschlag wegen Voice Pack-DLC

HQ

Bevor es 2024 veröffentlicht wurde, wussten wir, dass Warhammer 40,000: Space Marine II keine neuen Inhalte als Teil seines kostenpflichtigen DLC anbieten würde. Das Einzige, wofür du zusätzliches Geld ausgeben könntest, wären kosmetische Gegenstände, und auch wenn das auf dem Papier großartig klingt, kann selbst rein optionaler DLC dennoch für Kontroversen sorgen.

Das erste Sprachpaket des Spiels, das dir drei Köpfe und Sprachzeilen für die Space Marine-Kapitel Blood Angels, Black Templars und Space Wolves gibt, ist bei der Fangemeinde von Space Marine II nicht in Vergleich geraten. Derzeit liegt der DLC auf Steam bei nur 16 % positiven Bewertungen, und laut IGN sind die Leute mit den Änderungen, die er mit sich bringt, nicht zufrieden.

Sobald du das Voice Pack DLC gekauft hast, kannst du die Stimmen des Spiels nicht mehr so verändern, wie sie vorher waren. Außerdem fehlt es offenbar an kapitelspezifischen Dialogen, und Squad-Gespräche sind praktisch nicht vorhanden.

Einerseits ist das für alle, die einfach nur zusätzliche Stimmen wollten, wirklich ärgerlich, andererseits ist das ein rein optionaler Kauf. Fans sehen es vielleicht als scheinbare Geldmacherei, aber wie bei den meisten Spielen gilt: Wenn es dir nicht gefällt, wähle einfach mit deinem Geldbeutel.