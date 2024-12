Wann und wo kann man dieses Weihnachten The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim streamen?

HQ

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim wird nur zwei Wochen nach seinem Kinodebüt als digitales Streaming verfügbar sein. Der Animationsfilm, der am 13. Dezember mit einem bescheidenen Startpreis von 4,5 Millionen US-Dollar Premiere feierte, wird auf Plattformen wie Amazon Prime Video, Apple TV und Fandango zu Hause am Dezember 27 erscheinen. Obwohl der Film schnell zu Hause zu sehen ist, wird er vorerst in ausgewählten Kinos gezeigt, obwohl die Konkurrenz in dieser Weihnachtszeit durch Schwergewichte wie Sonic the Hedgehog 3 und Wicked es dem Film wahrscheinlich schwerer machen wird, sich auf den Leinwänden zu halten.

Der Film, der 183 Jahre vor den Ereignissen der "Herr der Ringe"-Trilogie spielt, taucht in die Geschichte von Helm Hammerhand und seinem Widerstand gegen einen skrupellosen Feind ein. Mit einem Produktionsbudget von 30 Millionen US-Dollar lief War of the Rohirrim an seinem zweiten Wochenende nicht wie erwartet und spielte nur 1,25 Millionen US-Dollar ein, was einem Rückgang von 72 % entspricht. Trotz seines enttäuschenden Abschneidens an den Kinokassen bleibt der Film ein wichtiger Teil der Bemühungen von Warner Bros., das Vermächtnis von "Herr der Ringe" am Leben zu erhalten.

Neben dem Film haben digitale Zuschauer auch Zugang zu speziellen Inhalten, darunter Einblicke hinter die Kulissen und ein tieferes Eintauchen in die Welt von Mittelerde durch Anime. Da "Krieg der Rohirrim" sein digitales Debüt feiert, werden die Fans gespannt sein, ob es die Aufmerksamkeit eines breiteren Publikums zu Hause auf sich ziehen kann. Werdet ihr euch dieses neue Kapitel der Herr der Ringe-Saga zu Weihnachten ansehen?