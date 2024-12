HQ

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim markiert die Rückkehr von New Line Cinema zum The Lord of the Rings-Franchise, ein Jahrzehnt nach dem Abschluss der The Hobbit-Trilogie. Der Film, der 2021 angekündigt wurde, entstand, um New Line Cinema (eine Tochtergesellschaft von Warner Bros. Discovery) die Filmrechte an The Lord of the Rings, The Hobbit und deren Anhängen zu sichern. In gewisser Weise ähnelt dies den seltsamen Spider-Man-Spin-offs von Sony oder dem misslungenen Fantastic Four-Reboot von Fox im Jahr 2015, die nur zur Wahrung der IP-Rechte produziert wurden.

Zum Glück hebt sich dieser Film von jenen ab, da er einen anderen Ansatz wählt, der ihm seine eigene Dynamik verleiht: Er ist ein Anime-Film unter der Regie des renommierten japanischen Regisseurs Kenji Kamiyama (bekannt für Blade Runner: Black Lotus und Ghost in the Shell: Stand Alone Complex). Das Anime-Format ist letztlich das einzige Element, das den Film rechtfertigt, denn die Geschichte ist weitgehend bekannt (teilweise fast wörtlich), nur dass sie nun animiert statt in Live-Action präsentiert wird.

Dennoch gibt es erhebliche Einschränkungen, denn obwohl die Animation technisch gut gemacht ist - mit einigen schönen Szenen, jedoch nichts Überwältigendem - wirkt sie räumlich begrenzt und langweilig, wenn man das Potenzial einer animierten Neuinterpretation von Mittelerde bedenkt...

Die Zuschauer wurden bereits von Prime Video 's The Rings of Power unterhalten (oder ihnen unterworfen, je nachdem, wen man fragt), der sich leicht von der Ästhetik der Filme inspirieren lässt, aber alles von Grund auf neu aufbaut, so dass sie sich vielleicht ein wenig verwirrt fühlen, wenn sie Howard Shores ikonische Musik zu Beginn von The War of the Rohirrim hören.

Um die Verbindung zu den Filmen zu maximieren, was sich am Ende als kontraproduktiv erweist, nimmt Miranda Otto auch ihre Rolle als Éowyn wieder auf (in Wirklichkeit ist sie nur eine namenlose Erzählerin), und der Film besucht bekannte Orte aus der Kerntrilogie erneut: die Kingdom of Rohan und Helm's Deep... Früher war es als Helm's Deep bekannt. Sie sehen genau so aus, wie Sie sie von The Two Towers kennen, was für Fans ein Plus sein wird, sich aber auch wie ein Nachteil für diese animierte Alternative anfühlt, da sich alles zu vertraut anfühlt.

Die Geschichte ist inspiriert von den Anhängen von The Lord of the Rings über die Rohan-Dynastie und spielt 183 Jahre vor The Lord of the Rings und erzählt die Geschichte von Helm Hammerhand und seiner Tochter, die von J.R.R. Tolkien nicht genannt wurde. Drehbuchautorin Philippa Boyens, die alle sechs vorherigen The Lord of the Rings Filme geschrieben hat, entschied sich, sich auf sie zu konzentrieren und nannte sie Héra, nach Hera Hilmar, der isländischen Schauspielerin aus Mortal Engines. Wie Tolkien selbst, der einen Großteil der Armee der Rohan auf das mittelalterliche England gründete, basierte Boyens Héra auf der historischen Figur des Æthelflæd.

Die Geschichte ist sehr geradlinig. Erwarte keine großen politischen Intrigen zwischen den königlichen Familien innerhalb von Rohan und Gondor, da die reduzierte Anzahl der Charaktere ziemlich eindimensional ist, insbesondere der schwache Bösewicht. Es gibt auch einige sehr kurze Anspielungen auf die Geschichte von Sauron und dem Rings, aber der Film dreht sich stark um Héras Geschichte, ihre Familie und einen Konflikt, dem es an echten Emotionen mangelt.

The Rings of Power, die TV-Serie von Amazon, wurde heftig kritisiert, weil sie zu viele Charaktere und Orte hat und im Allgemeinen langweilig ist. Aber nachdem ich The War of the Rohirrim gesehen habe, habe ich es viel mehr zu schätzen gelernt, weil es neue Dinge ausprobiert, es ist visuell erstaunlich (auch obszön teuer), und obwohl viele seiner Handlungsstränge scheitern und einen sehr holprigen Start hatten, wird es einen mit etwas Geduld zu wirklich erstaunlichen Momenten führen, wie es in der stark unterschätzten zweiten Staffel passiert ist.

Bei The War of the Rohirrim ist diese Empfindung das genaue Gegenteil. Es ist sehr einfach zu folgen und die Einsätze sind vom ersten Moment an klar, Einsätze, die auch ungewöhnlich niedrig für The Lord of the Rings sind, was eine gute Sache sein könnte, wenn es sich nicht so anfühlt... recycelt. Die Belagerung von Helm's Deep ist einer der besten Momente der The Lord of the Rings -Trilogie, und dieser Film fordert dich auf, ihn noch einmal anzusehen, mit Charakteren, die du gerade erst kennengelernt hast, ohne genügend Hintergrund oder Zeit, um dich viel um sie zu kümmern.

Es ist alarmierend und ehrlich gesagt enttäuschend, dass sich ein Animationsfilm so reduziert und so schlicht anfühlt, obwohl er technisch gut ist. Die Mischung aus realistischen Hintergründen und Effekten und 3D-Kamerabewegungen mit handgezeichneten Animationen ist manchmal etwas seltsam, aber sie funktioniert. Es gibt einfach nicht viel zu sehen, da man das alles schon vor 22 Jahren gesehen hat.

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ist ein gut aussehender und unterhaltsamer Film. Es gibt auch schöne Musik. Aber die Geschichte ist einfach nicht gut entwickelt oder auch nur relevant genug, um es als eigenen zweistündigen Film zu rechtfertigen, wenn sich die meisten Schlüsselszenen wie eine Vergeltung von The Two Towers anfühlen, verbunden mit einer schwachen Handlung. Der Film hat zwar einige Andeutungen von Fortsetzungen auf der Reise, aber weder fühlt er sich vorrangig noch attraktiv genug an, wenn man weiß, dass er in der Mittelerde-Zeitlinie angesiedelt ist (die weniger als zwei Jahrhunderte vor The Lord of the Rings spielt).

HQ

Aber für neue Folgen in Mittelerde ist es entweder dies oder leider das kommende The Hunt for Gollum... Es ist verständlich, dass New Line Cinema die Filmrechte für eine der größten Filmtrilogien aller Zeiten nicht verlieren will, aber sie müssen bessere und ehrgeizigere Geschichten finden. The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ist an sich kein schlechter Film, aber er lebt im Schatten dessen, was vorher kam. Und die größte Rettung, da es sich um einen Anime-Film handelt, ist auch sein größtes Manko. Animation sollte genutzt werden, um der Fantasie der Künstler freien Lauf zu lassen, und nicht nur zu kopieren, was bereits vor 20 Jahren gebaut wurde.