Wann ist der Große Preis von Japan in Europa? Hüte dich vor der Zeitänderung!

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Der dritte Stopp der Formel-1-Saison wird für eine Weile der letzte Grand Prix in Asien sein, da der Krieg im Nahen Osten zur Absage des Grand Prix in Bahrain und Saudi-Arabien führte. Das macht den Großen Preis von Japan interessanter, da ihm eine fünfwöchige Pause bis zum 3. Mai in Miami folgt.

Der Suzuka Circuit wird am kommenden Sonntag, dem 29. März, eines der ikonischsten Formel-1-Rennen ausrichten, beginnend um 14:00 Uhr Ortszeit in Japan. Wie lässt sich das auf Europa übertragen? Nun, schlechte Nachrichten für schläfrige F1-Fans, denn das Rennen startet am Sonntag um 7:00 Uhr CEST und 6:00 Uhr BST.

Achtung, dass es am nächsten Wochenende eine Zeitumstellung geben wird, die von den meisten Teilen Europas sowie Nordamerikas beobachtet wird, aber nicht in Asien, was es besonders schwierig macht, den Großen Preis von Japan live in Europa zu verfolgen, da die Nacht eine Stunde kürzer sein wird: Ab 1:59 Uhr springen wir auf 3:00 Uhr.

Vor diesem Hintergrund sind dies die Zeiten für den Großen Preis von Japan an diesem Wochenende in Europa:

Zeiten beim Großen Preis von Japan in der Formel 1:

Freitag, 27. März:



FP1: 3:00 MEZ, 2:00 GMT



FP2: 6:45 CET, 5:45 GMT



Samstag, 28. März:



FP3: 3:15 MET, 2:15 GMT



Qualifikation: 7:00 MEZ, 6:00 GMT



Sonntag, 29. März:



Großer Preis von Japan: 7:00 MESZ, 6:00 BST



Wirst du an diesem Wochenende früh aufstehen (oder nachts lange bleiben), um den Großen Preis von Japan zu sehen? Im April wird es keine Rennen geben...