Wann Sie 2026 Ihre Uhr stellen sollten: Genaue Daten und Uhrzeiten für jedes europäische Land am Sonntag

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Zweimal im Jahr ruckeln über eine Milliarde Uhren auf dem Kontinent nach vorne oder fallen zurück (und jedes Mal, wenn das passiert, versuchen Millionen von Menschen, sich daran zu erinnern, in welche Richtung, um wie viel und ob ihr Handy das automatisch verarbeitet). Hier ist also der Leitfaden 2026, geschrieben für Einwohner und Reisende in ganz Europa.

Warum wechseln die Uhren überhaupt?

Die Praxis, die Uhren zu verschieben, um das natürliche Tageslicht besser zu nutzen, geht auf die Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs zurück, als europäische Regierungen versuchten, Kohle zu sparen, indem sie die Wachzeiten enger an die Sonne ausrichteten. Deutschland gehörte zu den Ersten, schnell gefolgt von seinen Nachbarn. Nach jahrzehntelanger Inkonsistenz standardisierte die Europäische Union die Daten 1998: Die Uhren springen am letzten Sonntag im März vorwärts und fallen am letzten Sonntag im Oktober zurück.

Der Frühjahrswechsel 2026 fällt auf Sonntag, den 29. März. In fast ganz Kontinentaleuropa und im Vereinigten Königreich verschieben sich die Uhren zur vorgegebenen Ortszeit um eine Stunde vor (das heißt, der Samstagabend ist eine Stunde kürzer als üblich). Dieser erste verschlafene Sonntagmorgen ist der Preis langer, goldener Sommerabende, die weit über 21 oder 22 Uhr hinausgehen.

Was die Zukunft betrifft: Das EU-Parlament stimmte 2019 für die Abschaffung des halbjährlichen Wechsels, wobei 84 % der befragten Europäer ein Ende dieser Praxis befürworteten. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez bekräftigte im Oktober 2025, dass er das Thema 2026 erneut vorantreiben werde. Da jedoch keine EU-weite Einigung darüber erzielt wurde, ob dauerhafte Sommer- oder Winterzeit eingeführt werden soll, lebt der Zeitwechsel vorerst weiter.

Das Ende der Sommerzeit 2026 beginnt am Sonntag, den 25. Oktober 2026, wenn die Uhren um eine Stunde zurückfallen. Was den Frühjahrswechsel betrifft, hier ist das genaue Datum und die Uhrzeit, an der du deine Uhr stellen solltest:

Vereinigtes Königreich

01:00 → 02:00 BST

Sonntag, 29. März

Dänemark

02:00 → 03:00 MESZ

Sonntag, 29. März

Schweden

02:00 → 03:00 MESZ

Sonntag, 29. März

Norwegen

02:00 → 03:00 MESZ

Sonntag, 29. März

Finnland

03:00 → 04:00 EEST

Sonntag, 29. März

Deutschland

02:00 → 03:00 MESZ

Sonntag, 29. März

Italien

02:00 → 03:00 MESZ

Sonntag, 29. März

Spanien

02:00 → 03:00 MESZ

Sonntag, 29. März

Portugal

01:00 → 02:00 WEST

Sonntag, 29. März

Frankreich

02:00 → 03:00 MESZ

Sonntag, 29. März

Niederlande

02:00 → 03:00 MESZ

Sonntag, 29. März