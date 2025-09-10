Die südamerikanische WM-Qualifikation endet mit venezolanischem Herzschmerz und Bolivien in den Play-offs

HQ

Die Qualifikationsspiele für die CONMEBOL-Weltmeisterschaft sind beendet, und Bolivien und Venezuela fiebern bis zum Schluss. Beide Nationen hatten die Chance, sich für die WM-Play-offs zu qualifizieren, und in den Spielen am Dienstag (Mittwochmorgendämmerung europäischer Zeit) sicherte sich Bolivien mit einem Sieg gegen Brasilien das begehrte Ticket für die Play-offs.

Ein Elfmetertor von Miguelito aus Bolivien nach einer VAR-Überprüfung reichte Bolivien, um mit 20 Punkten den siebten Tabellenplatz zu belegen. Ancelottis Mannschaft, die bereits qualifiziert war (aber mit einem eher schlecht aussehenden fünften Platz mit 28 Punkten), konnte im Stadion von El Alto, das 4.150 Meter über dem Meeresspiegel liegt, viele Chancen nicht nutzen.

In der Zwischenzeit wurde Venezuela von Kolumbien mit 6:3 besiegt. Ein Herzschmerz für Venezuela, das in Führung ging, aber durch einen "Poker" von Luis Javier Súarez gestoppt wurde. Die Niederlage bedeutete, dass sie mit 18 Punkten den Play-off-Platz verpasst haben.

Venezuela strebte an, seine erste WM-Qualifikation überhaupt zu erreichen (das einzige CONMEBOL-Team, das noch nie an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat) und profitierte von der erweiterten Ausgabe 2026 mit 48 statt 32 Mannschaften. Es ist jedoch Bolivien, das Land, das auf dem Weg zur ersten WM-Teilnahme seit 1994 ist.

Wann finden die Play-offs zwischen den Konföderationen für die Weltmeisterschaft 2026 statt?

Um dies zu erreichen, muss Venezuela die Play-offs zwischen den Konföderationen gewinnen, die zwischen Mannschaften aus CONCACAF (Nord- und Mittelamerika), AFC (Asien), CAF (Afrika), CONMEBOL (Südamerika) und OFC (Ozeanien) ausgetragen werden.

Es wird eine Weile dauern, da sie nicht vor dem 23. bis 31. März 2026 stattfinden werden. Es wird sechs Mannschaften geben, deren Spielpläne auf der Grundlage ihrer FIFA-Rangliste bestimmt werden. Derzeit ist die einzige andere Mannschaft neben Bolivien Neukaledonien vom OFC: Es werden zwei Nationen aus der CONCACAF und eine aus Asien und Afrika antreten, die nach dem Länderspielfenster im November 2025 noch ermittelt werden.