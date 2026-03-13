WADA deckt einen großen Dopingskandal mit der georgischen Rugbynationalmannschaft zwei Tage vor dem europäischen Finale auf

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Die World Anti-Doping Agency (WADA) und World Rugby haben einen riesigen Skandal um die georgische Nationalmannschaft aufgedeckt, bei dem sechs Spieler und ein Teamfunktionär in ein "orchestriertes Schema mit Freizeitdrogen und Probenersatz" verwickelt wurden. Die Namen der Spieler und des offiziellen Offiziellen, die sanktioniert wurden, wurden nicht bekannt gegeben, aber es hat die Welt des Rugbys zwei Tage vor Georgiens neunten Europameistertitel in Folge erschüttert.

Die von WADA und World Rugby eingeleitete Untersuchung begann 2023, als Unregelmäßigkeiten in Urinproben nach der Herren-Rugby-Weltmeisterschaft 2023 festgestellt wurden, bei der Georgien Gruppenletzter wurde, drei Spiele verlor und ein weiteres unentschieden spielte.

Die Untersuchung unter dem Namen "Operation Obsidian" ergab, dass diese sechs Spieler ihre Urinproben ausgetauscht hatten: Georgias nationale Anti-Doping-Agentur (GADA) informierte die Spieler über bevorstehende Tests, und die Dopingkontrollbeamten überprüften zwischen 2019 und 2023 nicht, ob die Tests korrekt durchgeführt wurden.

WADA-Präsident Witold Banka hat gesagt, dass "das, was im georgischen Rugby passiert, empörend ist und Schockwellen durch den georgischen Sport und die Regierung sowie den globalen Fußball auslösen wird. Das ist nicht das Ende der Geschichte, denn weitere Untersuchungen zum georgischen Sport werden nun weiter durchgeführt."

Obwohl nicht bekannt ist, welche Genehmigung der georgischen Rugbyunion erteilt wird, wird erwartet, dass ihre Herrenmannschaft am Sonntag ihr Finale der Rugby-Europameisterschaft in Madrid gegen Portugal bestreitet. Nur Rugby Europe hätte die Macht, sie zu disqualifizieren, aber laut El País wird dies in den nächsten 48 Stunden nicht erwartet.