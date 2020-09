Vorbesteller bezahlen für Demo von Crash Bandicoot 4: It's About Time

Wer Crash Bandicoot 4: It's About Time auf PS4 oder Xbox One vorbestellt, wird ab dem 16. September eine Demo des Titels herunterladen können. Die Testversion enthält die ersten beiden Level, über die unser Kollege Eirik bereits vor einigen Wochen ausführlich in seinen ersten Eindrücken zum Spiel gesprochen hat. Toys for Bob und Beenox lassen Vorbesteller in die Haut von Crash und seinem Erzfeind Neo Cortex schlüpfen, um knifflige Plattforming-Herausforderungen abzuschließen. Die neuen Quantum-Masken werden ebenfalls eingebunden, um verschiedene Aspekte der Umgebung zu manipulieren. Wie das alles aussieht, zeigen wir euch in eigenen Gameplay-Videos.

Die Entwickler von Toys for Bob haben im gleichen Atemzug einen weiteren spielbaren Charakter für Crash Bandicoot 4 enthüllt: Tawna Bandicoot. Falls ihr das Gesicht gerade nicht zuordnen könnt, erinnern wir euch gerne daran, dass es sich hierbei um Crashs Freundin handelt, die wir nur im Original sehen konnten. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass ihr neuer Auftritt eine kleine Überraschung darstellt. Sie nutzt in den Levels einen Greifhaken, mit dem sie Feinde aus der Ferne angreift und sich von Ort zu Ort schwingt. Sonys Youtube-Kanal Playstation Underground zeigt euch weitere Eindrücke von Tawna unten im Video. Crash Bandicoot 4: It's About Time erscheint am 2. Oktober 2020 auf PS4 und Xbox One.