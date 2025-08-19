Vinícius Jr. und Real Madrid sind sich nicht einig über sein Gehalt für eine Vertragsverlängerung

HQ

Die Präsenz von Vinícius Jr. als Star von Real Madrid wurde in der vergangenen Saison in Frage gestellt, als Kylian Mbappé ins Team kam und trotz eines langsamen Starts der beste Torschütze der LaLiga und des Goldenen Schuhs in Europa wurde. Währenddessen gingen Vinícius' Leistungen nach seinem Debakel beim Ballon d'Or zurück.

Was in diesem Jahr passieren wird, ist unklar, aber es wurde mehrmals berichtet, dass die Beziehung zwischen dem Verein und dem Spieler nicht optimal ist, zumindest was seinen Vertrag betrifft. Der Brasilianer läuft 2027 seinen Vertrag aus, und obwohl er in jeder Hinsicht immer noch bei Real Madrid bleiben möchte und Rekordangebote aus Saudi-Arabien ablehnte, ist er sich mit dem Verein über sein Gehalt nicht einig, und die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung bis 2030 sind ins Stocken geraten.

Die neuesten Updates stammen von ESPN, dessen Quellen sagen, dass der Verein ein Gehalt von 20 Millionen Euro pro Saison angeboten hat (gegenüber den 17 Millionen Euro, die er jetzt verdient, einschließlich Boni). Die Spieleragenten verlangten jedoch fast 50 % mehr: feste 20 Millionen Euro pro Saison plus Variablen, die auf 30 Millionen Euro steigen würden.

Da die Verhandlungen ins Stocken geraten sind, haben sich die Berater des Spielers dafür entschieden, abzuwarten, wie sich die Saison 2025-26 entwickelt und wie wichtig er für die Pläne von Xabi Alonso ist. Laut ESPN hätte Alonso Vinícius im Spiel der Klub-WM gegen PSG fast auf die Bank gesetzt, änderte aber seine Meinung, als Trent Alexander-Arnold nur wenige Stunden vor dem Spiel verletzungsbedingt aufgeben musste.

Im Vergleich dazu wird Lamine Yamal jetzt, da er 18 Jahre alt ist, so viel verdienen.