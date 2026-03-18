Vinícius hat bei Real Madrid bereits mehr Tore für Arbeloa erzielt als für Xabi Alonso

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Real Madrid besiegte Manchester City erneut im Etihad Stadium mit 2:1, sodass es für Real Madrid 5:1 im Gesamtergebnis war, sich für das Viertelfinale qualifizierte und wahrscheinlich nächsten Monat auf Bayern München trifft. Von Valverdes Hattrick letzte Woche bis zu einem Doppelpack von Vinícius letzte Nacht, in einem Spiel, das entschieden wurde, als Bernardo Silva nach nur 20 Minuten wegen Handspiel vom Platz gestellt wurde.

Vinícius hätte fast einen Hattrick erzielt, als Osside in der Nachspielzeit ein Tor aberkannte, doch eine Minute später traf er erneut – das Sahnehäubchen, das im K.-o.-Match keine wirkliche Wirkung zeigte, abgesehen davon, dass Real Madrids Statistiken vor dem unvermeidlichen Aufeinandertreffen verbessert wurden (dies war das fünfte Mal in Folge, dass beide Teams in einer Champions-League-K.o.-Runde aufeinandertreffen): diese beiden Siege bedeuten, dass Madrid nun City siebenmal besiegt, 5 Niederlagen und 5 Unentschieden hat und 30 Tore erzielt hat (27 Tore).

Vinícius hat in der Hälfte der Zeit mit Arbeloa mehr Tore erzielt als mit Xabi

Andere Statistiken zeigen, dass Vinícius seine Zahlen mit Álvaro Arbeloa im Vergleich zu Xabi Alonso verbessert hat. Laut AS erzielte Vinícius in den 34 Spielen, in denen Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid tätig war, sieben Tore: eines in der Vereins-Weltmeisterschaft, fünf in der LaLiga, eines im spanischen Supercup, was einem Durchschnitt von 0,2 Toren pro Spiel entspricht.

Mit Alonsos Ersatz Álvaro Arbeloa hat Vinícius neun Tore in 16 Spielen erzielt, was einem Durchschnitt von 0,56 Toren pro Spiel entspricht. Nun stellt sich die Frage, ob Vinícius weiterhin genauso viele Tore (einschließlich Elfmeterschießen) schießen wird, da Kylian Mbappé offiziell zurück ist?