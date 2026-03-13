Vier US-Soldaten wurden bei dem Militärflugzeugabsturz im Irak getötet

HQ

Vier US-Soldaten kamen ums Leben, nachdem ein militärisches Betankungsflugzeug im Westen des Irak während Operationen im Zusammenhang mit dem Krieg mit dem Iran abgestürzt war, teilte das US-Militär am Freitag mit.

Das United States Central Command bestätigte, dass vier der sechs Besatzungsmitglieder an Bord des Flugzeugs ums Leben gekommen waren, während die Rettungsteams weiterhin nach den verbleibenden beiden suchten. Das Flugzeug, eine Boeing KC-135 Stratotanker, stürzte am Donnerstag während eines Vorfalls ab, bei dem ein anderes Tankflugzeug sicher landete.

Militärische Beamte erklärten, der Absturz sei weder durch feindliches noch durch eigenes Feuer verursacht worden und werde weiterhin untersucht. Die Todesfälle erhöhen die Zahl der während der Operationen gegen den Iran seit Beginn der Kampagne am 28. Februar getöteten US-Soldaten auf mindestens sieben.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...