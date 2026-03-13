Die USA führen Rettungsaktionen nach Absturz eines Militärflugzeugs im Irak durch

HQ

Die Vereinigten Staaten starteten eine Rettungsaktion, nachdem am Donnerstag während laufender Einsätze in der Region ein militärisches Betankungsflugzeug im Westen des Irak abgestürzt war.

Das United States Central Command teilte mit, dass das beteiligte Flugzeug ein Boeing KC-135 Stratotanker war, der in einem von den Beamten beschriebenen operativen Vorfall und nicht als feindliches oder freundliches Feuer abgestürzt wurde. Ein weiteres an dem Vorfall beteiligtes Flugzeug landete sicher.

Der Absturz ereignete sich im "freundlichen Luftraum" während Operation Epic Fury, der US-Militärkampagne gegen den Iran. Ein US-Beamter sagte, das Flugzeug könnte bis zu sechs Soldaten an Bord haben, obwohl die Behörden die Opfer noch nicht bestätigt haben, da Such- und Rettungsteams weiterhin ihre Einsätze durchführen.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...