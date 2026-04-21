Victor Wembanyama wurde mit 100 % der Stimmen zum Defensive Player of the Year gewählt

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Victor Wembanyama, Center der San Antonio Spurs, hat wenig überraschend die Auszeichnung als Defensive Player of the Year gewonnen und ist damit mit 22 Jahren der jüngste Spieler, der dies tat – er gewann letztes Jahr nicht, weil eine Verletzung ihn zu lange fernhielt und er nicht die Mindestanzahl an Spielen absolvierte, um für Auszeichnungen in Frage zu kommen –. Der "französische Alien", dessen unglaubliche Größe, die höchste der Liga mit 2,21 m (7 Fuß 3 Zoll), ihm drei aufeinanderfolgende Saisons die meisten Blocks verschafft hat, in seiner Karriere 627 Blocks erzielt hat (drei Saisons bei den San Antonio Spurs) und ist außerdem zusammen mit Nikola Jokic und Shai Gilgeous-Alexander zum MVP nominiert.

Die anderen beiden Finalisten Chet Holmgren von den Oklahoma City Thunder und Ausar Thompson von den Detroit Pistons hatten keine Chance... wörtlich, denn zum ersten Mal in der NBA wurde der Defensive Player of the Year einstimmig mit 100 % der Stimmen ausgewählt.

Kein anderer defensiver Spieler wurde mit 100 % der Stimmen ausgewählt, und keiner war jünger als Wembanyama, der ebenfalls die Auszeichnung als Rookie of the Year gewonnen hat: Nur Michael Jordan und David Robinson haben beide Auszeichnungen erhalten.

In anderen Kategorien ist es sehr selten, dass ein Spieler 100 % der Stimmen erhält, wobei Stephen Curry 2016 mit 100 % der Stimmen als MVP gilt. Der einzige andere Fall, in dem das in den letzten zehn Jahren passiert ist, war... außerdem Wembanyama, als er 2024 zum Rookie of the Year gewählt wurde.