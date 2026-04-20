NBA Awards enthüllen Finalisten: SGA, Wemby und 'Joker' für den MVP, aber keinen Doncic

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Die NBA hat die Liste der Finalisten für die NBA Awards bekannt gegeben, darunter der MVP, der zwischen zwei ehemaligen Gewinnern (Shai Gilgeous-Alexander – 2025–, Nikola Jokic –2021, 2022, 2024–) und einem Erstnominierten, Victor Wembanyama, zum dritten Mal in Folge Spitzenreiter der geblockten Schüsse, entschieden wird und voraussichtlich den Titel Defensive Player of the Year gewinnen wird.

Die Finalisten für die übrigen Auszeichnungen, darunter der Clutch-Spieler des Jahres (der entscheidendste Spieler), wurden ebenfalls am ersten Playoff-Wochenende bekannt gegeben. Anthony Edwards wurde für den Clutch Player nominiert, obwohl er nicht die erforderlichen 65 Spiele bestritten hat, da diese Auszeichnungen durch die Abstimmungen der Ligatrainer bestimmt werden.

Luka Doncic und Cade Cunningham beanspruchten trotz 64 bzw. 63 Spielen erfolgreich die Aufnahme in die Liste, wurden jedoch nicht nominiert und müssen mit einer Auswahl für die All-NBA-Ehrungen zu tun haben.

Der einzige Nominierte der Dallas Mavericks, Cooper Flagg, der letztes Jahr als Nummer 1 ausgewählt wurde, ist zusammen mit Kon Knueppel VJ Edgecombe für den Rookie of the Year nominiert. Die Gewinner werden diese Woche bekannt gegeben, zusammen mit den All-NBA-Teams.

Wertvollster Spieler



Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder



Nikola Jokić, Denver Nuggets



Victor Wembanyama, San Antonio Spurs



Clutch-Spieler des Jahres



Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves



Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder



Jamal Murray, Denver Nuggets



Rookie des Jahres



VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers



Cooper Flagg, Dallas Mavericks



Kon Knueppel, Charlotte Hornets



Defensivspieler des Jahres



Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder



Ausar Thompson, Detroit Pistons



Victor Wembanyama, San Antonio Spurs



Am meisten verbesserter Spieler



Nickeil Alexander-Walker, Atlanta Hawks



Deni Avdija, Portland Trail Blazers



Jalen Duren, Detroit Pistons



Sechster Mann des Jahres



Tim Hardaway Jr., Denver Nuggets



Jaime Jaquez Jr., Miami Heat



Keldon Johnson, San Antonio Spurs



Trainer des Jahres



J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons



Mitch Johnson, San Antonio Spurs



Joe Mazzulla, Boston Celtics



Teamkollege des Jahres