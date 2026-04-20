NBA Awards enthüllen Finalisten: SGA, Wemby und 'Joker' für den MVP, aber keinen Doncic
Die Gewinner werden ab dieser Woche täglich bekannt gegeben.
Die NBA hat die Liste der Finalisten für die NBA Awards bekannt gegeben, darunter der MVP, der zwischen zwei ehemaligen Gewinnern (Shai Gilgeous-Alexander – 2025–, Nikola Jokic –2021, 2022, 2024–) und einem Erstnominierten, Victor Wembanyama, zum dritten Mal in Folge Spitzenreiter der geblockten Schüsse, entschieden wird und voraussichtlich den Titel Defensive Player of the Year gewinnen wird.
Die Finalisten für die übrigen Auszeichnungen, darunter der Clutch-Spieler des Jahres (der entscheidendste Spieler), wurden ebenfalls am ersten Playoff-Wochenende bekannt gegeben. Anthony Edwards wurde für den Clutch Player nominiert, obwohl er nicht die erforderlichen 65 Spiele bestritten hat, da diese Auszeichnungen durch die Abstimmungen der Ligatrainer bestimmt werden.
Luka Doncic und Cade Cunningham beanspruchten trotz 64 bzw. 63 Spielen erfolgreich die Aufnahme in die Liste, wurden jedoch nicht nominiert und müssen mit einer Auswahl für die All-NBA-Ehrungen zu tun haben.
Der einzige Nominierte der Dallas Mavericks, Cooper Flagg, der letztes Jahr als Nummer 1 ausgewählt wurde, ist zusammen mit Kon Knueppel VJ Edgecombe für den Rookie of the Year nominiert. Die Gewinner werden diese Woche bekannt gegeben, zusammen mit den All-NBA-Teams.
Wertvollster Spieler
- Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
- Nikola Jokić, Denver Nuggets
- Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
Clutch-Spieler des Jahres
- Anthony Edwards, Minnesota Timberwolves
- Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder
- Jamal Murray, Denver Nuggets
Rookie des Jahres
- VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers
- Cooper Flagg, Dallas Mavericks
- Kon Knueppel, Charlotte Hornets
Defensivspieler des Jahres
- Chet Holmgren, Oklahoma City Thunder
- Ausar Thompson, Detroit Pistons
- Victor Wembanyama, San Antonio Spurs
Am meisten verbesserter Spieler
- Nickeil Alexander-Walker, Atlanta Hawks
- Deni Avdija, Portland Trail Blazers
- Jalen Duren, Detroit Pistons
Sechster Mann des Jahres
- Tim Hardaway Jr., Denver Nuggets
- Jaime Jaquez Jr., Miami Heat
- Keldon Johnson, San Antonio Spurs
Trainer des Jahres
- J.B. Bickerstaff, Detroit Pistons
- Mitch Johnson, San Antonio Spurs
- Joe Mazzulla, Boston Celtics
Teamkollege des Jahres
- Desmond Bane, Orlando Magic
- Jalen Brunson, New York Knicks
- Pat Connaughton, Charlotte Hornets
- De'Aaron Fox, San Antonio Spurs
- Jeff Green, Houston Rockets
- Jrue Holiday, Portland Trail Blazers
- DeAndre Jordan, New Orleans Pelicans
- Duncan Robinson, Detroit Pistons
- Marcus Smart, Los Angeles Lakers
- Jayson Tatum, Boston Celtics
- Garrett Temple, Toronto Raptors
- Jaylin Williams, Oklahoma City Thunder