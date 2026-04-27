Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs ist sehr enttäuscht vom NBA-Gehirnerschütterungsprotokoll

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Die San Antonio Spurs stehen nahe am Halbfinale der NBA Conference und führen die Play-offs mit 3:1 gegen die Portland Trail Blazers. Der Heimvorteil der Spurs spielte kaum eine Rolle: Sie verloren ihr zweites Spiel der Serie nur mit drei Punkten Rückstand, doch die Spurs besiegten die Trail Blazers auswärts, darunter einen 114:93-Sieg in Portland am Sonntag, in einer triumphalen Rückkehr von Victor Wembanyama nach seiner Gehirnerschütterung in der vergangenen Woche.

Der französische Spieler, einer der Kandidaten für den MVP und einstimmig zum Defensive Player of the Year mit 100 % der Stimmen gewählt, der Blockleader in drei aufeinanderfolgenden Saisons, erzielte 27 Punkte und erzielte 11 Rebounds, 7 Blocks und 4 Steals.

Allerdings sagte 'Wemby', er sei sehr enttäuscht vom NBA-Gehirnerschütterungsprotokoll: Er erlitt am vergangenen Dienstag in Spiel 2 der Play-offs eine Gehirnerschütterung, als er sich während des Spiels, das die Spurs gegen Portland verloren, mit dem Kopf auf dem Spielfeld schlug. Das Gehirnerschütterungsprotokoll verlangt, dass Spieler nach einem schweren Schlag auf den Kopf für 48 Stunden aus dem Spiel genommen werden, und Wembanyama wurde nicht rechtzeitig für Spiel 3 freigegeben. Dem stimmte er nicht zu: "Ich werde nicht ins Detail gehen. Ich möchte nicht, dass es zur Ablenkung wird. Frag mich am Ende der Saison nochmal", sagte er. "Die Art und Weise, wie die Situation gehandhabt wurde, war sehr enttäuschend" und fügte hinzu, dass er keinen Grund dafür erhielt, warum er am Freitag aussetzen musste.

Die San Antonio Spurs könnten eines der ersten Teams sein, das sich am Dienstag (Ortszeit) für Spiel 5 (Mittwoch, 29. April um 15:30 Uhr MES, 14:30 Uhr BST) für das NBA-Conference-Halbfinale qualifiziert.