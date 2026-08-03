Victor Wembanyama "verpasst NBA nicht", vermisst FIBA-Basketball, da er nach Frankreich zurückkehrt

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Das nächste Fenster für die Qualifikation zur FIBA Basketball-Weltmeisterschaft 2027 steht vor (24. August–1. September) und markiert die Rückkehr von Victor Wembanyama in der französischen Nationalmannschaft in zwei Jahren. Sein letztes Spiel mit seiner Nationalmannschaft war das Finale der Olympischen Spiele 2024 in Paris, das sie gegen die Vereinigten Staaten verloren, und seitdem konzentriert sich Wemby auf seine NBA-Karriere, verpasste die EuroBasket im Sommer 2025, wird aber bei den paar Spielen gegen Slowenien (27. August) und Schweden (30. August) sowie wahrscheinlich zwei Freundschaftsspielen gegen Serbien am 20. und 23. August dabei sein.

Im Gespräch mit der Presse während der Renovierung eines Basketballplatzes in Nanterre gab Wembanyama zu, dass er das Spiel für Frankreich vermisste. "Wenn ich hierher zurückkomme, tut es mir sehr gut. Im Moment vermisse ich die NBA nicht, aber ich vermisse FIBA-Basketball", sagte der 22-jährige Star (via Basket News), dessen letzte Einsätze nicht so gut waren, als die San Antonio Spurs die NBA-Finals gegen die New York Knicks verloren, obwohl sie als Favoriten starteten.

"Es ist manchmal schwer, jeden Tag mit Frankreich in Kontakt zu bleiben, wenn man so viele Monate auf der anderen Seite des Atlantiks unterwegs ist. Aber wenn ich hierher zurückkehre, gibt es nichts Einfacheres, denn das sind Menschen, die ich kenne, Menschen, denen ich vertraue", sagte Wemby. "Ich war fast ausschließlich von guten Menschen umgeben, wuchs in Nanterre und generell in Frankreich auf."