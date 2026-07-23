Anthony Marciano, Regisseur von The American Dream: "Das ist kein Film über Basketball"

The American Dream (Le Rêve américain) ist ein Film über Basketball und die NBA, aber gleichzeitig ist dies nicht nur ein Film über Basketball. Es ist eine herzerwärmende Geschichte über Freundschaft, über anständige, ehrliche, gute Menschen, die versuchen, ihren Traum zu verwirklichen. Und ihr Traum ist es, anderen Menschen zu helfen, ihre Träume zu verwirklichen.

Der Film ist inspiriert von der wahren Geschichte von Jérémy Medjana (im Film gespielt von Raphaël Quenard) und Bouna Ndiaye (gespielt von Jean-Pascal Zadi), zwei Freunden, die beschließen, ihren Job aufzugeben und Basketballagenten zu werden, wobei sie jungen Talenten, viele von bescheidenen Wurzeln, helfen, Basketballstars zu werden, mit dem ultimativen Ziel, in die NBA zu kommen. nach "The American Dream ".

Nach vielen, vielen Misserfolgen, fast pleitegehend und obwohl sie kaum Englisch konnten, wurden sie schließlich zu äußerst erfolgreichen und respektierten Agenten und vertraten Spieler wie Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier, Didier Mbenga und zuletzt Victor Wembanyama, den 22-jährigen "Alien", erster Pick im Draft 2023, der in seiner dritten Saison bei den San Antonio Spurs NBA-Vizemeister wurde. und ist einer der bekanntesten NBA-Stars weltweit, Coverstar des NBA 2K27-Videospiels.

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Regie führte Anthony Marciano, der 46-jährige französische Regisseur, der auch bekannt ist für die Prime-Video-Comedyserie Miskina, Poor Thing (2022), die französisch-belgische Koproduktion Play (2019) und die Komödie Robin Hood: The True Story (2015). Der Film wurde im Februar 2026 in französischsprachigen Ländern wie Frankreich, Belgien, der Schweiz und Marokko veröffentlicht und wird in Spanien veröffentlicht, vertrieben von DeA Planeta. diesen Freitag, den 24. Juli.

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Interview mit Anthony Marciano, Regisseur von The American Dream (Le Rêve américain)

Wir hatten das Privileg, vor der Veröffentlichung des Films in Spanien mit Marciano zu sprechen, der uns von den Inspirationen erzählte, wie er von Basketball erfahren hat, warum es letztlich kein Basketballfilm ist und was er von Victor Wembanyama hält, dem NBA-Star, dessen großer Erfolg und Popularität in Frankreich daran erinnert, warum die Arbeit von Medjana und Ndiaye wichtig ist.

Was hat Sie an dieser wahren Geschichte gereizt? Wie bist du darauf gestoßen und warum hat es dich fasziniert?

Ich bin Basketballfan, und wann immer ich Fotos von französischen Basketballspielern sah, standen immer dieselben zwei Personen im Hintergrund, und ich fragte mich, wer sie waren. Also versuchte ich, mehr herauszufinden, und erkannte, dass sie Agenten waren und Franzosen.

Für mich inspiriert mich jeder Franzose, den ich sehe, der internationalen Erfolg hat, deshalb wollte ich ihre Geschichte lesen, ohne zu wissen, ob ich daraus einen Film machen kann. Über Basketball hinaus hatte er alle Zutaten für einen Film, den ich über Freundschaft und Durchhaltevermögen machen wollte.

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Ich konnte nicht einmal die Hälfte der Fehler erkennen, die sie durchgemacht haben, weil sie nicht in den Film gepasst hätten. Aber es ist beeindruckend, dass Menschen, die so viele Misserfolge erleben, es schaffen, wieder aufzustehen und es zum zehnten Mal erneut zu versuchen. Ich liebe Menschen, die diese Einstellung haben; Ich finde das sehr inspirierend. Und all das innerhalb von Freundschaft und Loyalität – das sind Werte, die mit mir in Resonanz finden.

Ich wollte keinen Film über Agenten oder Vertreter machen. Ich interessiere mich nicht für Verträge oder Verhandlungen. Ich wollte einen Film über genau diese Menschen machen, weil ich ihre Geschichte gesehen habe, und ich habe eine Freundschaftsgeschichte gesehen, die unglaublich war. Sie hätten alles andere tun können, und ich wäre genauso interessiert gewesen.

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Wie war die Resonanz für den Film in Frankreich, hat er die Aufmerksamkeit von Menschen erregt, die sich nicht für Basketball oder Sport interessieren?

Das Feedback war unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Die Reaktionen sind großartig. Aber ich glaube, die Leute hatten Angst, einen Film über Basketball zu sehen, weil sie dachten, sie hätten kein Interesse an Basketball.

Und deshalb möchte ich, dass die Leute wissen, dass es kein Film über Basketball ist, und dass diejenigen, die ihn sehen, sagen: "Oh, ich dachte, es wäre ein Film über Basketball", dass sie denken: "Ich wusste nichts über Basketball, und ich habe es so sehr geliebt, dass ich mit meinen Kindern zurückgehen werde, mit meinen Eltern", weil es ein Film über Freundschaft ist und ein menschliches Abenteuer.

Haben Sie Filme, die als Referenz dienten oder Sie visuell oder thematisch beeinflusst haben?

Optisch all die großartigen amerikanischen Komödien der 80er, 90er und 2000er Jahre. Für mich sind das Menschen, die als Kind diese Filme gesehen haben. Es ist also ein amerikanischer Traum. Ich wollte, dass der Film dem Traum ähnelt, den sie von den Vereinigten Staaten hatten. Deshalb präsentiere ich ein Bild, das dem nahekommt. Ich habe auch einen Soundtrack erstellt, der das widerspiegelt.

Was die Themen betrifft, die ich anspreche: Wenn ich über Sport sprechen müsste, würde ich Jerry Maguire zitieren, weil es sich mit Misserfolgen, Wiederaufbau, Loyalität und ähnlichen Themen beschäftigt. Aber meine Inspirationen beziehen sich nicht unbedingt auf Sport, vielleicht würde ich auch The Intouchables erwähnen. Ich wurde inspiriert von Freundschaft, davon, wie man im Leben ein Team aufbaut, und von Tausenden von Filmen über Freundschaft. Und wie zwei Menschen Herausforderungen meistern können, weil sie sich gegenseitig unterstützen können.

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Hatten Sie Angst, einen Film über Sportagenten zu machen, die anfangs vielleicht weniger interessant sind als die Athleten selbst, die nicht immer den besten Ruf haben und manchmal als Menschen gesehen werden, die versuchen, sie auszunutzen?

Ich war an ihrer Denkweise interessiert. Es stimmt, dass sie sich nicht wie die meisten Agenten verhielten. Zunächst einmal tun sie es nicht aus Ruhm oder wegen des Geldes, sondern aus Leidenschaft. Weil es etwas ist, das in ihnen lebt, das immer ihre Leidenschaft war. Und sie können sich nicht vorstellen, etwas anderes zu tun.

Aber darüber hinaus sind sie Menschen mit Werten. Und zum Beispiel gibt es viele dieser Kunden, die sie verraten. Nun, sie hätten sie vor Gericht bringen können, um ihr Geld zurückzubekommen, aber sie haben es nie getan. Sie schauen immer darauf vor, den nächsten Spieler zu verpflichten.

Sie gingen nie in Umkleideräume, um Spieler von anderen Agenten oder Vertretern zu stehlen, was oft vorkommt. Manche Menschen finden es schwer, ihre Spieler aus dem Ausland in den Vereinigten Staaten zu lassen, weil sie wissen, dass nach dem Verlassen eines Spiels andere Agenten versuchen, sie zu anderen Vereinen zu bringen. So funktionierten sie nie; Sie waren immer ehrliche Menschen. Und deshalb ist es kein Film über Sport oder Agenten, sondern über gute Menschen.

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Glauben Sie, dass die Präsenz mehr französischer Spieler in der NBA, und jetzt besonders bei Wembanyama, dazu beigetragen hat, dass Basketball in Frankreich populärer wurde?

Basketball war in Frankreich nie eine besonders beliebte Sportart, aber seit den Olympischen Spielen und Wemby ist es immer beliebter geworden, und jetzt hat er sogar die höchsten NBA-Ebenen erreicht, mit den NBA-Finals, und all das hat einen enormen Einfluss. Und ich weiß, dass Basketball in Frankreich und weltweit immer mehr wächst, und ich denke, die NBA hat ein anerkanntes Maß erreicht, das nie höher war.

Ich denke, Wembey hat viel damit zu tun, dass es die Menschen träumen lässt. Denn über das Feit hinaus, dass er ein Sportler mit technischen Fähigkeiten ist, ist er eine besonnene Person, die sich für vieles interessiert, menschliche Werte hat, Respekt hat und eine andere Art von Intelligenz besitzt, die in Sportarten, die sehr auf diesen Aspekt fokussiert sind, selten zu finden ist.

Es gibt nicht viele französische Teams in der EuroLeague oder in den höchsten europäischen Ligen, und die besten Spieler aus Frankreich gehen in die Vereinigten Staaten. Denkst du, das ist eine gute Sache, oder möchtest du, dass sich das ändert?

Ich denke, alles wird sich sehr bald ändern. Es wird immer viel darüber gesprochen, dass die NBA in Europa entstehen wird, und ich denke, das wird das Blatt umdrehen und zur Konkurrenz für die EuroLeague werden. Wir könnten lokale Teams haben, die ebenfalls NBA-Teams sind, und alle würden davon profitieren.

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Wie haben Sie den NBA Draft 2005 gefilmt, war das technisch kompliziert?

Es ist technisch gesehen die schwierigste Szene, weil es nur eine einzige Aufnahme ist. Wir haben es in einem Stadion gedreht, die Kamera hing vom Dach und sie drehte sich in einer einzigen Einstellung um 360 Grad. Das ist eine Herausforderung für alle, Statisten, Kameras und Schauspieler. Wir mussten alle viel körperliches Training machen, es war ziemlich kompliziert. Außerdem musste ich das gesamte Stadion, die gesamten Tribüne von 2005, in 3D nachbilden.

War es schwierig, Informationen darüber zu finden, wie die NBA-Branche funktioniert?

Ich bin kein großer NBA-Experte; Ich wusste nichts vom Draft oder so etwas. Ich hatte keinen Zugang zu jemandem, der mir davon erzählen konnte. Ich habe online auf Instagram Leute kontaktiert, die Basketball-Accounts hatten. "Kannst du mir sagen, wie der Entwurf funktioniert? Kannst du mir sagen, wie die Mähdreiger funktionieren?" Ich wollte Informationen für mein Drehbuch bekommen, weil ich diese Informationen nicht hatte.

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Die NBA-Draft-Szene, in der sie gespannt darauf warten, ob sie von einem Team ausgewählt wurden, ist eine der dramatischsten des Films. Spielen sie sich wirklich so ab, wie Sie es im Film zeigen?

Ja. Ich war in New York, um einen Draft zu besuchen, und sie nahmen zwei Spieler mit, Tidjane Salaün und Melvin Ajinça. Sie waren zwei sehr unterschiedliche Spieler. Der eine hatte große Erwartungen, der andere weniger. So konnten wir beide Seiten sehen. Wir sahen die spektakuläre Seite des Spielers, der in den Top Ten war. (Salaün wurde insgesamt als sechster Pick im Draft 2024 ausgewählt).

Und wir sahen auch denjenigen, der in einer Bar wartete, fern sah und hoffte, dass er seinen Namen rufen würde. Also haben wir diese Szene mit ihnen erlebt. Und ganz am Ende, als sie Nummer 51 riefen und seinen Namen (Ajinças) bekannt gaben, sahen wir, wie es ist, in der ersten Runde zu sein, wie es ist, in der zweiten Runde zu sein, oder wie es ist, so viele Erwartungen an sich zu haben und dann mit leeren Händen zu gehen.

Victor Velter / ShutterStock

Abschließend, zurück zu Victor Wembanyama: Warum glauben Sie, dass gerade dieser Spieler so viele in Frankreich inspiriert hat?

Für mich ist er eine unglaubliche Inspiration für junge Menschen, weil er ein gutes Beispiel gibt. Er ist ein Spieler, der sich sehr gut benimmt, der nachdenklich ist, der sympathisch ist, der sich für vieles interessiert, der Bücher liest, der Schach spielt, der andere Spieler respektiert und viele Tugenden besitzt, die zeigen, dass Erfolg im Leben nicht darin besteht, die neueste Uhr zu haben oder das neueste Auto zu fahren. Ich finde, er ist ein fantastisches Vorbild für junge Menschen. Du musst deinen Ferrari nicht zeigen; Schach zu spielen und ein Buch zu lesen ist ebenfalls sehr wichtig.

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The American Dream (Le Rêve américain) erschien am 18. Februar 2026 in Frankreich und am 24. Juli 2026 in Spanien. Es hat derzeit kein Veröffentlichungsdatum im Vereinigten Königreich.