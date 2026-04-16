Verpassen Sie es nicht – holen Sie sich eine kostenlose Kopie von Wasteland Remastered auf Xbox, PC und Konsole

HQ

Heutzutage scheint die Fallout-Reihe ein neues Leben zu erleben, was vor allem durch die Qualität und den Erfolg der TV-Serie auf Prime Video sowie einige moderne Versionen von Fallout 4 für moderne Konsolen und interessante DLCs für Fallout 76 angerichtet ist. Aber Xox Game Studios hat nicht nur eine postapokalyptische Serie, die nach einem nuklearen Holocaust spielt. Außerdem gibt es nicht viele Spieler – außer denen von uns eines bestimmten Alters –, die sich daran erinnern, dass Fallout tatsächlich aus einem anderen Spiel namens Wasteland stammt.

Microsoft möchte jedoch sehen, ob es das Franchise seiner Strategie- und Rollenspielreihe – die derzeit aus drei Hauptteilen besteht – weiter antreiben kann, indem es eine moderne Version der ersten Version verschenkt.

Genau. Wenn du jetzt direkt von deiner Konsole oder vom PC aus über die App in den Xbox Store gehst, kannst du eine komplett kostenlose Kopie von Wasteland Remastered erhalten. Es gab einen offiziellen Tweet, aber dieser scheint jetzt gelöscht worden zu sein; Der Link, um das Spiel zu beanspruchen und dauerhaft zu deiner Bibliothek hinzuzufügen, ist jedoch weiterhin aktiv. Wir haben es einfach selbst hinzugefügt. Danke, Xbox Game Studios!