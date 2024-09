Vergleich der Gamescom 2024: Test Drive Unlimited: Solar Crown ist vielleicht nicht Forza Horizon, aber schreib es noch nicht ab

HQ

Während der Gamescom 2024 konnten wir viele der am meisten erwarteten Titel des Jahres spielen. Vergleiche können zwar ein zweischneidiges Schwert (und manchmal unfair) sein, aber sie sind wichtig, um den Platz jedes Spiels zu verstehen und zu verstehen, wie es sich mit den Besten des Genres messen kann.

Wir hatten die Gelegenheit, mit den Entwicklern zu sprechen und beide Titel zu spielen. Tatsächlich können Sie bereits unseren Testbericht zu Test Drive Unlimited: Solar Crown und unsere Vorschau auf den neuen Modus von Forza Horizon lesen. Beide Spiele bieten immersive Erlebnisse, aber jedes tut dies auf eine einzigartige und unterschiedliche Weise.

Manchmal kann es wirklich schwierig sein, Spiele zu vergleichen. Es ist, als würden sich dein älteres und dein jüngeres Kind streiten – du möchtest sie vielleicht nach den gleichen Maßstäben beurteilen, aber es ist wirklich schwer, das zu tun. Ebenso ist es schwierig, Forza Horizon 5 und Test Drive Unlimited: Solar Crown nach den gleichen Maßstäben zu beurteilen. Ersteres gilt als Höhepunkt des Genres, während letzteres nicht nur hinter diesem Status zurückbleibt, sondern in letzter Zeit auch erheblicher Kritik ausgesetzt war (von der wir glauben, dass ein Großteil ungerechtfertigt ist). Heute vergleichen wir also beide Spiele. Aber wir wollen auch einen Punkt klarstellen: Test Drive Unlimited: Solar Crown ist vielleicht nicht Forza Horizon, aber schreiben Sie es noch nicht ab. Lassen Sie uns eintauchen.

Von Anfang an sticht vor allem das Setting hervor. Eines der herausragenden Merkmale ist der Versuch, Hongkong im Maßstab 1:1 nachzubilden, eine Premiere für ein Rennspiel. Dieses Erholungsgebiet bietet eine lebendige und vielfältige Kulisse, die von engen, belebten Straßen bis hin zu breiten Autobahnen und Bergstraßen reicht. Die Spieler können diese Insel frei erkunden und auf eine Vielzahl von Terrains stoßen, die versprechen, das Fahrerlebnis fesselnd und frisch zu halten.

Der zweite Aspekt, der wirklich auffällt, ist, dass es sich nicht nur um ein Rennspiel handelt. Es ist ein Lifestyle-Simulator für Autoenthusiasten. Die Spieler können Fahrzeuge von über 30 legendären Herstellern kaufen und anpassen, darunter Ferrari, Lamborghini, Porsche und Bugatti. Diese umfangreiche Auswahl reicht von klassischen Sportwagen über moderne Hypercars bis hin zu Geländewagen. Der Grad der Anpassung ist unglaublich und ermöglicht es den Spielern, ihre Fahrzeuge in Werkstätten zu modifizieren und sie in der Garage der Suite im Solar Hotel zu präsentieren. Außerdem wurden für das Fahrzeugdesign echte Autos verwendet, so dass jedes einzelne unglaublich realistisch aussieht.

Die Multiplayer-Komponente dreht sich um die Clandynamik und ermöglicht es den Spielern, sich einer von zwei rivalisierenden Fraktionen, den Streets oder den Sharps, anzuschließen, während sie auf den Straßen Hongkongs um die Vorherrschaft kämpfen. Dieses soziale und kompetitive Setup zielt darauf ab, dem Spiel eine neue Ebene der Tiefe zu verleihen und sowohl Teamwork als auch Rivalität zwischen den Spielern zu fördern.

Wir begrüßen die Hinzufügung dieses tieferen sozialen Elements, aber seine Umsetzung greift zu kurz. Zum Beispiel fühlen sich die Charakteranimationen und die allgemeinen Interaktionen veraltet an und ähneln eher einem Titel von vor einem Jahrzehnt, als dass er den hohen Standards anderer Aspekte des Spiels entspricht. Diese Diskrepanz in der visuellen und animierten Qualität kann die Immersion beeinträchtigen und die Gesamtattraktivität des Spiels verringern.

Wenn man Test Drive Unlimited: Solar Crown gegen andere Schwergewichte des Genres wie Forza Horizon 5 stapelt, steht es vor einer schwierigen Herausforderung. Die grafischen Details in Forza Horizon 5 sind bemerkenswert, und es gibt Bereiche, in denen sie Solar Crown in den Schatten stellen, obwohl sie drei Jahre älter sind. Zum Beispiel schalten sich in Forza Horizon 5 die Scheibenwischer automatisch ein, wenn Sie durch Wasser fahren, und die Autos zeigen realistische Effekte von Nässe und Trocknung. Auf der anderen Seite fehlen diese Berührungen bei Solar Crown, da die Scheibenwischer nicht aktiviert werden und es keine sichtbaren Wassereffekte auf den Fahrzeugen gibt.

Allerdings glänzt Solar Crown in anderen Bereichen, wie z.B. den Charakteranimationen bei der Benutzung der Handbremse und den Echtzeitreflexionen in den Spiegeln, die fortschrittlicher sind als in Forza Horizon 5. Dies zeigt, dass Solar Crown zwar verbesserungswürdige Bereiche aufweist, aber auch innovative Elemente aufweist, die ihre Konkurrenten in bestimmten Aspekten übertreffen.

Eine der größten Sorgen vieler Spieler ist der Fokus auf ein ausschließliches Online-Erlebnis. Die Spieldemos haben erhebliche Probleme mit der Optimierung und der Serverleistung gezeigt, was zu einem inkonsistenten und manchmal frustrierenden Spielerlebnis führte. Dieser Always-Online-Ansatz könnte Kritik auf sich ziehen, insbesondere wenn man das Schicksal anderer Spiele bedenkt, die einen ähnlichen Weg eingeschlagen haben und daran gescheitert sind, dass sie sich auf Server verlassen haben, die schließlich abgeschaltet wurden.

Das Fehlen eines Offline-Modus ist ein erheblicher Nachteil, der die Attraktivität des Spiels verringern könnte (wie es bei uns der Fall ist), insbesondere für Spieler, die ein traditionelleres Spielerlebnis bevorzugen oder nicht immer Zugang zu einer stabilen Internetverbindung haben. Wenn KT Racing diese Konnektivitäts- und Optimierungsprobleme nicht behebt, besteht die Gefahr, dass das Spiel einen großen Teil seiner potenziellen Spielerbasis verprellt.

Und täuschen Sie sich nicht: Solar Crown ist ein Spiel mit viel Potenzial, aber es steht auch vor großen Herausforderungen auf seinem Weg zum Erfolg. Wir sind von der detaillierten offenen Welt und dem Fokus auf Anpassungsmöglichkeiten und Lifestyle angetan, die dem Rennspiel-Genre etwas Frisches und Anderes verleihen. Darüber hinaus sorgt das Clan-System für eine zusätzliche Ebene des Wettbewerbs und der Kameradschaft unter den Spielern.

Um sein Potenzial wirklich auszuschöpfen, muss Solar Crown seine technischen und Leistungsprobleme angehen und das Gefühl von "Leben" in seiner offenen Welt verbessern. Im Vergleich zu Genre-Giganten wie Forza Horizon 5 hat Solar Crown noch einiges zu tun, aber mit den versprochenen Updates und Erweiterungen, zusammen mit einer aktiven und enthusiastischen Community, gibt es immer noch Hoffnung, dass es sich einen Namen machen kann.

Kurz gesagt: Es ist kein perfektes Spiel, aber es ist weit davon entfernt, eine Katastrophe zu werden. Sie haben viele Dinge verbessert, seit die Demo veröffentlicht wurde. Vor allem in Bezug auf die Grafik. Im Vergleich zu den großen Namen des Genres ist es keine Erfahrung, die wir als "besser" oder "schlechter" bezeichnen würden, sondern eher als "anders".

Mit der Zeit könnte es wirklich glänzen, vorausgesetzt, KT Racing hört weiterhin auf seine Spieler und verbessert das Spiel. Sowohl für Fans der Serie als auch für neue Spieler ist Test Drive Unlimited: Solar Crown ein Abenteuer, das (trotz einiger Verbesserungsmöglichkeiten) einen Blick wert ist. Und die gute Nachricht? Es steht vor der Tür und soll am 12. September 2024 in die Kinos kommen.

