Es ist fast drei Monate her, dass ich eine Vorschau von KT Racing Version der Test Drive -Formel gesehen habe. Hinzu kommt, dass ich im letzten Jahr auch zur neuesten Installation von Forza Horizon zurückgekehrt bin und sogar Zeit mit The Crew Motorfest verbracht habe. Ich denke, das ist in etwa der Punkt, an dem wir anfangen und bei den meisten Vergleichen und Analysen von Test Drive Unlimited: Solar Crown landen werden; in einem alternativen Spiel, das diese Art von Rennen in vielerlei Hinsicht vorangebracht hat. Die Horizon -Serie war so etwas wie ein Tor für viele Gamer, einschließlich meiner Wenigkeit, und hat mit jedem neuen Teil großartige Kritiken erhalten. Es ist also kein Wunder, dass Entwickler ihre eigene Version erstellen wollen, und selbst wenn man von einigen grundlegenden Dingen nicht loskommen kann, schafft es Solar Crown immer noch, ein Stück eigene Identität zu schaffen.

Das erste, was auffällt, ist, dass wir in einer dichteren urbanen Umgebung beginnen als die üblichen offenen Landschaften, die die Serie von Playground bietet, und hier gibt es keinen Hinweis auf ein Festival. In der Tat ist die reduziertere Herangehensweise des Spiels an den Rennsport sogar sehr willkommen, da sie dich und die Straßen in den Mittelpunkt stellt. Stattdessen ist es ein System, um sich einen größeren und besseren Ruf zu verdienen, das hier vorherrscht, und das geschieht natürlich hauptsächlich durch das Gewinnen von Rennen. Die meisten davon, zumindest in den ersten Stunden des Spiels, finden in engen Gassen statt und vieles von dem, was ich in Bezug auf die Physik erlebt habe, als ich die Vorschau gemacht habe, ist immer noch da. Die Autos sind etwas träge, fast ein bisschen rückenlastig, ohne dass es sich schwer zu kontrollieren anfühlt, aber insgesamt ist das Fahrgefühl mit Fokus auf Arcade-Systeme gut. Dies macht sich in mehrfacher Hinsicht bemerkbar, vor allem in Bezug auf das Fahrgefühl, aber auch in Bezug auf Objekte, die sich beim Durchfahren auf Kosten der Geschwindigkeit zerstreuen. Auch ein Frontalzusammenstoß mit 200 km/h gegen eine Mauer ist kein Grund zur Sorge, da man einfach den Rückwärtsgang einlegen und mit einer leicht kaputten Stoßstange weiterfahren kann.

Ich bin ein bisschen hin- und hergerissen, was die visuellen Fähigkeiten des Spiels als Ganzes angeht. Auf dem PC fand ich es manchmal ziemlich cool, aber auf der PlayStation 5 fand ich es etwas zu ungleichmäßig. Es hat definitiv seine Momente, aber oft ist es so, als würde sich das Licht in der Belichtung verschieben und der Gesamteindruck von Auflösung und Details stimmt nicht überein. Darüber hinaus ist es eine sehr verlassene Stadt, sowohl in Bezug auf den übrigen Verkehr, als auch auf den Mangel an Leben und Bewegung. Da es kein Festival gibt, wie wir es in Horizon gewohnt sind, fühlt es sich ein bisschen wie eine Kulisse an und das macht sich besonders bei Wolkenkratzern und anderen Gebäuden bemerkbar. Die Umgebung draußen fühlt sich etwas besser an, wo das Grün einen willkommenen Kontrast bietet. Es fällt auf, dass sie ziemlich wählerisch geworden sind, was die Grafik angeht, aber ich vermisse das Gefühl der fantastischen Umgebung und Aussicht, mit dem ich so verwöhnt wurde. Das liegt vor allem an einer eher begrenzten Sichtweite, die die Umgebungen nicht grandios darstellt.

Darüber hinaus bietet das Spiel auch eine flache Geräuschkulisse. Die Geräusche der Autos klingen sicherlich so, wie sie sollten, aber es fehlt in vielerlei Hinsicht an Atmosphäre. Ich denke, die Rennen fühlen sich in der Gesamtgeräuschkulisse etwas zu trostlos an, selbst wenn acht Fahrzeuge aneinander stoßen und die Orte, die man besucht, völlig still sind, abgesehen von einem Radio, das etwas Musik spielt. Die Tatsache, dass es den Synchronsprechern des Spiels an Charakter mangelt, trägt nicht viel dazu bei, da sie nur zu Beginn auftauchen, wenn die Dinge vorgestellt werden.

Es ist unvermeidlich, Vergleiche mit der Horizon -Serie anzustellen, und ich werde versuchen, nicht darauf einzugehen. Schließlich soll ein Spiel auf seinen eigenen vier Rädern stehen. Also gehen wir schnell zu diesem System über, um einen Ruf zu verdienen, bei dem es sich nur um Fertigkeitspunkte handelt, die als genau das getarnt sind. Das erste große Ziel ist es, Level 12 zu erreichen, und dann erregt einer der beiden Clans des Spiels deine Aufmerksamkeit. Dies sind der Clan Street, den ich ausgewählt habe, und ein anderer namens Sharp. Street befindet sich in einer pulsierenden Diskothek, in der der Champagner fließt und der DJ coole Beats spielt. Sharp ist ein bisschen das Gegenteil mit ausgefallener Kleidung und einer anspruchsvolleren Herangehensweise an den Rennsport, aber wie gesagt, es war Street, das ich gewählt habe. Wenn du Level 12 erreichst, kannst du wählen, welchem Clan du angehören möchtest, wobei ein Besuch in ihrem Hauptquartier eine Sache zeigt, die Solar Crown in seiner Präsentation einzigartiger macht.

Man läuft einfach in der ersten Person um ihr Hauptquartier herum und das ist etwas, das sich auch an anderen Orten wiederholt. Wenn du ein Autohaus oder eine Werkstatt besuchst oder dich in dem Hotel befindest, das der Ausgangspunkt des Spiels ist, erkundest du auf diese Weise auch die Umgebung. Es ist nicht wirklich etwas, das viel zum Erlebnis beiträgt, aber es fühlt sich immer noch ganz natürlich an, herumzulaufen und Autos in einer offenen Umgebung zu betrachten, anstatt alles über Menüs zu erledigen. Glücklicherweise ist es auch möglich, das Auto reibungslos über das Menü zu wechseln, so dass Sie es nahtloser tun können. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass die Ladezeiten jetzt sehr schnell sind und abgesehen von der Tatsache, dass es einige unnötige Animationen gibt, wenn man beispielsweise einen Aufzug verlässt oder ein Gebäude betritt, wird zwischen diesen Übergängen alles schnell geladen.

Aber natürlich ist es die Straße, auf der man sich zum größten Teil befindet, und die Entwickler haben sich für ein ziemlich High-Tech-Design entschieden, das mit dem Standort Hand in Hand geht. So sind Neonlichter und TV-Bildschirme überall zu finden und schaffen eine Identität, die sich ein wenig unterirdisch und futuristisch zugleich anfühlt. Auch die Anzahl der Autos ist beeindruckend, wo Marken wie Lamborghini, Ferrari und Porsche und mehr für Ihr verdientes Geld erhältlich sind. Zu Beginn hat man die Wahl zwischen einem von drei Fahrzeugen und meine Wahl fiel auf ein rotes Ford Mustang GT, das ich dann mit roten Felgen und roten Sitzen verziert habe.

Unter den vielen Wettbewerben, die angeboten werden, gibt es auch die üblichen Rennen. Es gibt auch Sprints, bei denen es darum geht, eine Strecke in einer festgelegten Zeit zurückzulegen, und in diesen Rennen erhältst du an jedem Kontrollpunkt Punkte, abhängig von deiner Position. Die einfache Logik ist, dass man gewinnt, wenn man als Erster durch die meisten Tore geht, was auch bedeutet, dass man ein wenig mehr mit dem Führenden um den ersten Platz konkurrieren kann, indem man durch einige, aber nicht alle als Erste geht. Es ist kein revolutionäres Konzept, aber es bringt etwas Abwechslung. Es gibt eine Reihe anderer Wettbewerbe und das Spiel ist auch ständig online, was bedeutet, dass Live-Events gegen andere überall auf der Karte auftauchen. Andere Dinge, die erkennbar sind, sind das Brechen von Geschwindigkeitsrekorden auf festgelegten Routen und immer mehr Herausforderungen, die in einem stetigen Tempo präsentiert werden, während Sie einen besseren Ruf erlangen.

Die Tatsache, dass das Spiel ständig eine Online-Verbindung benötigt, ist ein bisschen ärgerlich und ich wünschte, Sie könnten dies einfach ausschalten und offline spielen, aber jetzt ist dies der Weg, den die Entwickler gewählt haben. Die Idee dahinter ist, dass die Gegner, auf die du triffst, echte Menschen sein sollten, während die KI die Plätze einnimmt, die übrig bleiben. Ich persönlich verstehe nicht wirklich, warum man nicht einfach eine Option geben kann, damit es auch offline funktioniert, und dass man stattdessen den Online-Modus einschaltet, wenn man es möchte.

Ein Großteil des Charmes und der Unterhaltung des Spiels liegt wirklich darin, durch Hong Kong Island zu gleiten. Die Insel ist groß, sie ist abwechslungsreich, und obwohl die Wolkenkratzer zusammen mit der trostlosen Umgebung sie ein wenig zu sehr wie eine Landschaft wirken lassen, gibt es überall schöne Umgebungen. Es ist in vielerlei Hinsicht ein fokussiertes Rennspiel, bei dem zu viel weggenommen wird, um etwas anderes als das zu spüren. Es gibt keine Drehungen des Lotterierads oder viel anderes Durcheinander, obwohl Sie Aufkleber, Kleidung und Geld gewinnen können, mit denen Sie Ihr Fahrzeug aufrüsten oder neues Zubehör kaufen können.

Test Drive Unlimited: Solar Crown ist meiner Meinung nach nicht das Spiel, das Forza Horizon vom Open-World-Rennthron verdrängt. Es ist nicht gerade nah dran, weder mit dem Fahrgefühl noch mit der Optik, aber es gibt immer noch eine Menge unterhaltsamer Inhalte für diejenigen, die sich auf die virtuellen Straßen wagen wollen.