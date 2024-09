Vergleich der Gamescom 2024: Little Nightmares 1 & 2 vs. Little Nightmares 3 vs. Reanimal

HQ

Während der Gamescom 2024 konnten wir viele der am meisten erwarteten Titel des Jahres spielen. Vergleiche können zwar ein zweischneidiges Schwert (und manchmal unfair) sein, aber sie sind wichtig, um den Platz jedes Spiels zu verstehen und zu verstehen, wie es sich mit den Besten des Genres messen kann.

Wir hatten die Gelegenheit, mit den Entwicklern zu sprechen und beide Titel zu spielen. Tatsächlich können Sie bereits unsere Vorschau auf Little Nightmares 3 und unsere Vorschau auf Reanimal lesen. Beide Spiele bieten immersive Erlebnisse, aber jedes tut dies auf eine einzigartige und unterschiedliche Weise. Deshalb werden wir beide Titel durch einen gründlichen Vergleich analysieren, der nicht nur diese neuen Spiele mit ihren Vorgängern vergleicht, sondern auch im Detail untersucht, wie jedes einzelne in das Horrorgenre passt.

Werbung:

Little Nightmares 1, das 2017 veröffentlicht wurde, führte uns in eine dunkle und immersive Welt durch die Augen von Six ein, einem Mädchen, das in dem riesigen und makabren Schiff namens The Maw gefangen ist.

In diesem Fall konzentrierte sich die Erfahrung auf eine beklemmende Atmosphäre und implizites Geschichtenerzählen, bei dem sich die Erzählung eher durch Interaktion mit der Umgebung und das Lösen von Rätseln als durch direkten Dialog entfaltete. Jeder Raum im Schlund wirkte wie eine Gefängniszelle, und jeder seiner Bewohner stellte eine Bedrohung dar, was ein ständiges Gefühl von Gefahr und Verzweiflung erzeugte.

Das künstlerische Design des Spiels war entscheidend für seinen Erfolg. Little Nightmares 1 zeichnete sich durch einen surrealen und grotesken Stil aus, der Elemente des Gothic-Horrors mit einer düsteren Märchenästhetik kombinierte. Charaktere wie die Zwillingsköche wurden entworfen, um ein tiefes Gefühl des Unbehagens hervorzurufen. Das Gameplay drehte sich um Stealth und das Lösen von Rätseln, bei denen jeder Zug von Six genau berechnet werden musste, um nicht entdeckt zu werden und Hindernisse zu überwinden.

Werbung:

Little Nightmares 2, das 2021 veröffentlicht wurde, erweiterte dieses Universum mit der Einführung von Mono, einem neuen Protagonisten, der eine Welt erkundet, die durch den Signalturm verzerrt wird.

Die Fortsetzung verbesserte und diversifizierte die Spielmechanik des ersten Titels, indem sie eine kooperative Dynamik zwischen Mono und Six einführte. Diese Veränderung der Spieldynamik fügte dem Erlebnis eine neue Dimension hinzu und ermöglichte es den Spielern, mit der Umgebung zu interagieren und gemeinsam Rätsel zu lösen. Darüber hinaus wurde die Geschichte mit neuen Charakteren und Feinden wie dem sadistischen Lehrer und dem blutrünstigen Jäger bereichert, während die Spieler abwechslungsreiche Umgebungen erkundeten, von unheimlichen Wäldern bis hin zu finsteren Schulen.

Visuell behielt Little Nightmares 2 den surrealen Stil des ersten Spiels bei, aber mit einer größeren Vielfalt an Umgebungen und Feinden. Das Narrativ blieb implizit, wurde aber durch die Einbeziehung neuer Elemente und Herausforderungen vertieft. Die Zusammenarbeit zwischen Mono und Six hat das Lösen von Rätseln und die Dynamik des Gameplays um eine neue Komplexitätsebene erweitert und ein reichhaltigeres und abwechslungsreicheres Erlebnis geschaffen.

Und jetzt kommen wir ins Jahr 2024. Beginnen wir mit Little Nightmares 3. Dieser Titel, der von einem neuen Studio entwickelt wurde, markiert eine bedeutende Veränderung in der Serie, indem er einen kooperativen Online-Modus einführt, etwas, das es in früheren Titeln noch nie gegeben hat. In diesem Spiel begleiten die Spieler Low und Alone, zwei Charaktere, die aus einer verzerrten Welt entkommen müssen, die als Spirale bekannt ist. Dieser neue Teil behält die düstere Atmosphäre und den unverwechselbaren visuellen Stil der Serie bei, führt aber neue Spielmechaniken ein, die sich auf Zusammenarbeit konzentrieren.

Der kooperative Modus ermöglicht es den Spielern, das Spiel mit einem Freund oder mit der KI im Einzelspielermodus zu erleben. Dies verändert die Spieldynamik drastisch, da die Spieler nun zusammenarbeiten müssen, um komplizierte Rätsel zu lösen und sich Feinden in einer dynamischeren Spielumgebung zu stellen. The Spiral bietet mit seinen abwechslungsreichen Schauplätzen wie der Nekropole, einem verstörenden Vergnügungspark und einer gruseligen Fabrik einen neuen Horizont der Erkundungen und Herausforderungen.

Visuell und atmosphärisch bleibt Little Nightmares 3 der surrealen und verstörenden Ästhetik seiner Vorgänger treu, aber mit einer größeren Auswahl an Umgebungen und Feinden. Die neuen Charaktere, Low und Alone, bringen eine neue Perspektive in die Serie, und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit führt eine neue Ebene der Strategie und gemeinsamen Erfahrung ein. Die Erzählung ist zwar immer noch implizit, wird aber durch die Interaktion der Charaktere und das Storytelling in der Umgebung bereichert, was ein komplexeres und abwechslungsreicheres Erlebnis bietet.

Kommen wir nun zu Reanimal. Dieser Titel, der vom ursprünglichen Team hinter Little Nightmares 1 und 2 entwickelt wurde, stellt eine deutliche Abkehr von der vorherigen Serie dar. Obwohl es eine ähnliche Ästhetik und einen ähnlichen Fokus auf Horror hat, bietet Reanimal ein anderes Erlebnis, sowohl in Bezug auf die Erzählung als auch auf die Spieldynamik. In diesem Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von zwei Waisenkindern, die sich in einer dunklen und verzerrten Welt zurechtfinden, um ihre verlorenen Freunde zu retten.

Das Spielerlebnis in Reanimal dreht sich um Kooperation, die es den Spielern ermöglicht, sowohl an Land als auch mit dem Boot zu erkunden. Erzählerisch konzentriert sich Reanimal auf psychologischen Horror und betont Spannung und Atmosphäre über physischen Horror. Das Spiel zeichnet sich durch seinen einzigartigen visuellen Stil aus, der surreale Elemente mit einem abstrakteren und symbolischeren Ansatz kombiniert. Die Charaktere und Monster sind von den Traumata und der schwierigen Vergangenheit der Charaktere inspiriert und verleihen dem Spieldesign eine emotionale und psychologische Tiefe.

Die Welt von Reanimal ist faszinierend und gleichzeitig beängstigend und besteht aus einer Reihe mysteriöser Orte, die Fragmente einer größeren Erzählung bieten. Jeder Ort im Spiel hat seine eigene Geschichte, die mit dem Gesamterlebnis verflochten ist und ein narratives Netz schafft, das sich beim Erkunden der Spieler entfaltet. Diese Struktur ermöglicht ein tieferes Eintauchen und ein persönlicheres Erlebnis, da die Spieler die Geheimnisse und den Kontext des Spiels in ihrem eigenen Tempo aufdecken.

Vergleicht man Little Nightmares 3 mit seinen Vorgängern, wird deutlich, dass sich die Serie weiterentwickelt. Die Einführung des kooperativen Modus in Little Nightmares 3 stellt eine signifikante Änderung in der Spieldynamik dar. Während sich Little Nightmares 1 und 2* auf Stealth und das Lösen von Rätseln in einer einsamen Umgebung konzentrierten, ermöglicht Little Nightmares 3 den Spielern, Herausforderungen gemeinsam anzugehen und neue Strategien und ein gemeinsames Erlebnis einzuführen. Diese Entwicklung verleiht dem Spiel Komplexität und Frische, wirft aber auch Fragen darüber auf, wie sich diese neue Dynamik auf Horror und Atmosphäre auswirken wird.

Auf der anderen Seite nimmt Reanimal eine radikale Abkehr vom Little Nightmares -Ansatz, indem es ein völlig neues Erlebnis im Horrorgenre bietet. Während das Studio hinter Reanimal seinen unverwechselbaren visuellen Stil beibehalten hat, erkundet das Spiel neue Facetten des psychologischen und emotionalen Horrors. Die Erzählung von Reanimal ist expliziter und emotionaler, mit einem Fokus auf Trauma und Erlösung, der im Kontrast zum eher impliziten und atmosphärischeren Stil der ersten beiden Little Nightmares Spiele steht.

In Bezug auf die Spieldynamik bietet Reanimal mehr Freiheit und Erkundung, die es den Spielern ermöglicht, in eine dunkle und fragmentierte Welt einzutauchen. Reanimal kann alleine oder im lokalen und Online-Koop-Modus gespielt werden (während du in Little Nightmares 3 alleine oder online im Koop-Modus spielen kannst, aber nicht im lokalen Koop-Modus). Die Zusammenarbeit zwischen den Charakteren in Reanimal verleiht dem Spiel eine neue Dimension, während sich die Erzählung offener und persönlicher entfaltet. Diese Flexibilität und emotionale Tiefe stellen eine deutliche Abweichung von dem eher linearen und rätselbasierten Ansatz von Little Nightmares dar.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Little Nightmares 3 als auch Reanimal neue Perspektiven und Erfahrungen in das Horrorgenre bringen, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise. Little Nightmares 3 entwickelt die Serie mit einer kooperativen Dynamik weiter, die dem Erlebnis Komplexität und Zusammenarbeit verleiht, während die dunkle und surreale Essenz der vorherigen Titel beibehalten wird. Auf der anderen Seite stellt Reanimal einen Bruch mitLittle Nightmares der Tradition dar und bietet eine tiefere und emotional aufgeladene Erfahrung, die neue Facetten des psychologischen Horrors erforscht.

Beide Spiele zeigen die Fähigkeit der Entwickler, innovativ zu sein und ihre Herangehensweise an den Horror zu diversifizieren, und bieten einzigartige Erlebnisse, die das Genre bereichern und neue Wege bieten, sich unseren tiefsten Ängsten zu stellen. Wenn du ein eingefleischter Little Nightmares Fan bist und etwas sehr Ähnliches möchtest, könnte Little Nightmares 3 die beste Wahl sein. Wenn Sie jedoch auf der Suche nach einer etwas anderen (oder innovativeren) Erfahrung sind, bringt Reanimal den Horror in neue emotionale und erzählerische Tiefen (und auch in Bezug auf das Gameplay mit seiner Änderung der Kamerabewegungen).

Wie auch immer du dich entscheidest, es ist klar, dass beide zu den herausragenden Titeln der Gamescom 2024 gehören. Und keiner von beiden wird dich gleichgültig lassen. Besonders jetzt, wo Halloween vor der Tür steht, ist jeder von beiden perfekt, um dir einen guten Schrecken einzujagen.