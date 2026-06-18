Vergiss Weihnachten zu stehlen, der Grinch wird diesen September versuchen, Weihnachten zu retten

Vor einigen Jahren haben sich Outright Games, der Entwickler Casual Brothers und Dr. Seuss Enterprises zusammengetan, um ein Plattform-Projekt zu entwickeln, das sich um jedermanns liebsten Weihnachtsgrumme dreht, wobei The Grinch: Christmas Adventures auf PC und Konsolen debütierte. Offensichtlich erwies sich diese Partnerschaft als fruchtbar, denn nun arbeitet das Trio wieder für eine Fortsetzung zusammen.

Bekannt als The Grinch 2: Saving Christmas, wird dieses Spiel ein vollwertiger 3D-Plattformer sein, bei dem das Ziel ist, sich als leuchtend grüne Bedrohung zu verkleiden und den Bewohnern von Who-ville zu beweisen, wie sehr er sich verändert hat, indem er ihnen hilft, das bisher freudigste Weihnachten zu feiern.

Uns wird gesagt, dass dieses Spiel verschneite 3D-Welten mit festlichem Charme zu erkunden bietet, einschließlich Möglichkeiten, Grinch's Cave zu besuchen, den Mt. Crumpit zu besteigen und auch durch die Straßen von Who-ville zu schlendern. Während dieser Erkundung ist das Ziel, Ornamente zu sammeln, Geheimnisse zu entdecken, Plattform-Herausforderungen zu meistern und der niedlichen Stadt wieder Freude zu bringen.

Solo spielbar, aber auch mit lokalem Koop (wobei ein zweiter Spieler die Aufgaben von Max dem Hund übernimmt), wird uns erzählt, dass The Grinch 2: Saving Christmas für alle Altersgruppen und Spieler konzipiert ist, wobei barrierefreies Gaming im Vordergrund steht.

Was die Veröffentlichungspläne betrifft, so wird das Spiel am 18. September auf PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch debütieren. Den Ankündigungstrailer zum Spiel sehen Sie unten sowie einige Bilder.