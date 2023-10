HQ

Outright Games ist zum Goldstandard für Kindervideospiele geworden. Der Publisher schafft es, alle Arten von ikonischem geistigem Eigentum zu nutzen, um zugängliche Erlebnisse zu schaffen, die auf jüngere Leute zugeschnitten sind. In der Vergangenheit hat dies die Entwicklung von Spielen für Star Trek, Transformers, Paw Patrol und jetzt auch The Grinch beinhaltet. Vor den Feiertagen hat Outright und Entwickler Casual Brothers ein Plattform-Abenteuer entwickelt, das Dr. Seuss' berühmte Weihnachtswerke kanalisiert, und ich habe es durch den Klingelton geschickt, um zu sehen, ob dies etwas ist, das Sie unter den Weihnachtsbaum für ein junges Familienmitglied legen sollten.

The Grinch: Christmas Adventures ist im Wesentlichen ein "mein erster Plattformer". Es ist ein sehr einfaches Spiel mit sehr grundlegenden Mechaniken, die ideal für jüngere Leute sind, um einen ersten Eindruck von dem Genre zu bekommen. Es ist ein 2D-Spiel mit gelegentlichen 2,5D-Elementen und der Kern der Erfahrung dreht sich darum, The Grinch und seinen Hund Max durch ein Level zu führen, Geschenke auf dem Weg zu schnappen, während man Feinden und Umweltgefahren ausweicht und erworbene Fähigkeiten nutzt, um neue Gebiete zu erreichen. Es ist eine Blaupause für einen rudimentären Plattformer in einem The Grinch-Skin, und es ist in dieser Hinsicht wirklich perfekt für jüngere Leute.

Das Gameplay führt verschiedene grundlegende Funktionen ein, wie z.B. auf Feinde zu springen, um sie zu besiegen, Seile zu greifen, um über Lücken zu schwingen, Max zu verwenden, um Türen offen zu halten oder unter kleine Objekte zu klettern, und The Grinch dazu zu bringen, Objekte herumzuschieben und sogar zu verstecken und Stealth zu verwenden, um Bedrohungen zu vermeiden. Es klingt nach viel auszupacken, wenn Sie anfangen, die Gameplay-Funktionen aufzulisten, aber jede dieser Mechaniken wird in ihrer grundlegendsten Form angeboten, was bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen um den Schwung bei Seilschaukeln machen müssen oder Max zurück zu The Grinch bringen, wenn sich eine Tür schließt - das Spiel verwaltet all diese zusätzlichen und etwas komplexeren Systeme selbst.

Ebenso ist das Leveldesign sehr geradlinig. Dies ist kein Mario-Spiel, das Geheimnisse in jedem Winkel verbirgt, oder ein Tomb Raider, in dem Plattforming eine Herausforderung sein kann. Jeder Teil des Spiels wurde so aufgebaut, dass er einfach und leicht zu erlernen ist, und was das betrifft, funktioniert es gut und wird jüngere Leute unterhalten. Dies erstreckt sich sogar auf die Sammlerstücke, die von einer bestimmten Anzahl von Geschenken innerhalb eines Levels bis hin zu einigen Puzzleteilen reichen, mit denen sehr einfache Puzzles abgeschlossen werden können, um neue Fähigkeiten für The Grinch freizuschalten, wie Doppelsprung oder ein Snowboard.

Für ein erstes Plattform-Erlebnis für jüngere Leute hat The Grinch: Christmas Adventures viel zu bieten, aber es gibt Momente, in denen das begrenzte Budget das Spiel ein wenig beeinträchtigt und im Stich lässt. Von klobigen gegnerischen Hitboxen bis hin zu steifen Animationen und sogar trägen Menüs gibt es Teile dieses Spiels, die sich nicht ganz so hochwertig anfühlen wie die anderen, obwohl zugegeben, ein jüngerer Spieler wird sich wahrscheinlich nicht geringfügig an etwas so Besonderem wie dieser Kritik stören.

Aber das ist der wichtigste Punkt, den man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Es fehlen einige der feineren Feinheiten und Feinheiten, die ein Spiel zu etwas Besonderem machen, aber wenn man bedenkt, dass dies ein Projekt ist, das auf jüngere Leute zugeschnitten ist, gibt es wirklich nicht viel, was The Grinch: Christmas Adventures falsch macht. Es hat eine Geschichte, die sich thematisch und akkurat anfühlt, eine breite Gameplay-Mechanik, die das Spielerlebnis dramatisch verändert, und ein anständiges kooperatives System, mit dem man sich mit einem Kind zusammentun oder zwei Kinder gleichzeitig beschäftigen kann. Es ist eine Win-Win-Situation für Eltern oder alle, die versuchen, ein energiegeladenes Kind zu unterhalten.