VCT Pacific Stage 1 Playoffs: Hier sind die Spielpläne der letzten vier Spiele

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Wir verfolgen und verfolgen den EMEA-Teil der Ereignisse der Etappe 1 der Valorant Champions Tour aufmerksam, aber es gibt auch anderswo auf der Welt viel zu berichten, darunter in Amerika und auch in der Pazifikregion, wo an diesem Wochenende ein Sieger gekrönt wird.

Wie in der EMEA-Division, in der in den kommenden Tagen vier Finalspiele ausgetragen werden, gibt es auch in der Pazifikregion nur noch vier Spiele zu bieten, wobei nur noch vier Teams am Leben sind und um die Trophäe jagen.

Obwohl Sie unten die Spielpläne für das Wochenende sehen können, sollte auch erwähnt werden, dass wir aufgrund der Struktur des Brackets wissen, dass zwei der drei bestätigten Pazifik-Vertreter für das kommende Masters London-Turnier wissen, da Global Esports und Full Sense das Upper Bracket Final erreicht haben, beide ein Ticket für das Event gestempelt haben, Auch wenn sie bald noch viel mehr zu spielen haben.

Spielpläne der VCT Pacific Stage 1 Playoffs (15.–17. Mai)

Oberes Bracket-Finale (15. Mai):



Global Esports vs. Full Sense um 11:00 BST/12:00 CEST



Lower Bracket Halbfinale (15. Mai):



T1 vs. Paper Rex um 13:00 BST/14:00 CEST



Unteres Bracket-Finale (16. Mai):



Verlierer von Global Esports/Full Sense vs. Gewinner von T1/Paper Rex um 11:00 BST/12:00 CEST



Grand Final (17. Mai):