VCT Americas Stage 1 Playoffs: Furia und 100 Thieves fallen nach Niederlagen in der ersten Runde in die untere Runde zurück

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Wir werden tatsächlich nicht erfahren, wer die erste Etappe des Valorant Champions Tour Americas Turniers als Sieger besiegt, da die Action erst am nächsten Wochenende endet. Dieses Wochenende bietet den Fans jedoch dennoch viel zu bieten, denn in den kommenden Tagen werden mehrere Spiele stattfinden, um die verbleibenden acht Teams auf nur noch vier Überlebende zu reduzieren. Zu diesem Zweck stehen einige vielversprechende Spielpläne an, die Sie unten vollständig sehen können.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass die untenstehenden Spielpläne nach den Eröffnungsspielen kommen, in denen Leviatan Furia 2:1 und G2 Esports 100 Thieves mit 2:0 besiegt wurden, um die nächsten Runden über das gesamte Bracket vorzubereiten. Ebenso führen Niederlagen der Spieler im unteren Bracket dazu, endgültig aus dem Turnier auszuscheiden.

VCT Americas Stage 1 Playoff-Spiele (15.–17. Mai)

Obere Bracket-Halbfinals (15. Mai):



MiBR gegen Leviathan um 22:00 BST/23:00 MESZ



KRU Esports vs. G2 Esports um 1:00 BST/2:00 MESZ (16. Mai)



Unteres Bracket Runde 1 (16. Mai):



Furia gegen NRG um 22:00 BST/23:00 CEST



100 Thieves vs. Loud um 1:00 BST/2:00 CEST (17. Mai)



Viertelfinale des unteren Brackets (17. Mai):