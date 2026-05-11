VCT EMEA Phase 1: Nur noch vier Teams bleiben übrig, und das Spiel wird an diesem Wochenende abschließen

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Wir kennen fast die drei Teams, die die EMEA-Region beim kommenden Valorant Champions Tour Masters London-Event vertreten werden, das im Juni stattfinden wird. Die Teams, die sich für das Turnier qualifizieren, sind die beiden Finalisten des Oberen Brackets und der Gewinner des Unteren Bracket-Halbfinales aus den VCT EMEA Stage 1 Playoffs, die größtenteils abgeschlossen sind, mit den letzten vier Spielen für das kommende Wochenende.

Bisher kennen wir die Upper Bracket Finalisten, wobei FUT Esports und Team Vitality um den ersten Grand-Final-Platz antreten werden. Beide Teams haben ein Masters-London-Ticket gesichert, aber wir werden erst wissen, welches genaue Ticket sie bekommen, wenn das Turnier abgeschlossen ist. Was das letzte Ticket betrifft, so geht es entweder an Team Heretics oder Eternal Fire, je nachdem, wer das Lower Bracket Halbfinale gewinnt.

Vor diesem Hintergrund sind unten die Spielpläne der letzten vier Spiele der VCT EMEA Stage 1 Playoffs zu sehen.

Upper Bracket Finale – 15. Mai



FUT Esports vs. Team Vitality um 16:00 BST/17:00 CEST



Lower Bracket Halbfinale – 15. Mai



Team Ketzer gegen Eternal Fire um 19:00 BST/20:00 CEST



Unteres Bracket-Finale – 16. Mai



Verlierer des Upper Bracket Finals gegen Sieger des Lower Bracket Halbfinales um 17:00 BST/18:00 CEST



Grand Final – 17. Mai



Sieger des Upper Bracket Finals vs. Sieger des Lower Bracket Finals um 17:00 BST/18:00 CEST



Der Sieger des gesamten Turniers sichert sich außerdem einen Platz am Valorant Turnier beim Esports World Cup im Sommer.