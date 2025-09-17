Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 verwendet ein Mass Effect-ähnliches System, um zu entscheiden, ob NPCs dich mögen oder nicht

HQ

Im Kern ist Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ein RPG, und obwohl wir in unserer kurzen Zeit mit dem Spiel auf der Gamescom viel Action und Stealth erlebt haben, wollten wir wissen, welche Systeme den Spieler wissen lassen, dass ihre Entscheidungen wichtig sind. Deshalb haben wir mit Narrative Director Ian Thomas und Jason Carl, Brand Marketing Manager von White Wolf, darüber gesprochen, was hinter den Kulissen vor sich geht.

"Es ist so nahtlos, dass man sich zunächst nicht einmal bewusst ist, dass es passiert. Und ich liebe den Moment, in dem der Spieler merkt, oh, das ist es, was passiert. So funktioniert das Rollenspiel", sagte Carl, bevor er sich entfernte, um Thomas in die tieferen Details eintauchen zu lassen.

"Was wir gemacht haben, wenn man zu etwas wie Mass Effect und dem Paragon Renegade zurückgeht, hat die Welt eine Meinung über diesen Hauptcharakter." erklärte Thomas. "In unserem Spiel hat jeder Charakter eine Meinung über den Hauptcharakter. Wenn du also zum Beispiel einen Vampir so behandelst, dass du der wirklich harte Älteste bist und meine Autorität respektieren solltest, dann könnte er so reagieren, dass er sagt: Okay, ich mache einen Rückzieher vor dir. Oder sie werden richtig sauer und mögen dich nicht."

"Du kannst die "Ich werde meine Füße auf die Füße stampfen und alle verprügeln"-Version komplett rollenspielen. Oder du kannst das Chamäleon sein und versuchen, die Leute aufzumuntern, ihnen zu schmeicheln, was auch immer. Diese Reaktionen häufen sich also und diese Charaktere haben eine Meinung über dich und die Dinge, über die sie mit dir sprechen und die du tust, und die Dialogentscheidungen und wie sie dich im Spiel behandeln, ändern sich daher", fügte er hinzu. Thomas sagte auch, dass sich die Dinge zuspitzen, wenn man in einem Raum voller Vampire ist und gefragt wird, was man zu einer bestimmten Angelegenheit denkt, denn dann können echte Allianzen geschmiedet oder zerbrochen werden.

Schauen Sie sich unser vollständiges Interview für Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 unten an: