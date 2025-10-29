Vampire Survivors wird im kostenlosen Ante Chamber-Update zum Online-Koop

HQ

Das Spiel, das immer wieder gibt, hat mit Ante Chamber wieder einmal ein fantastisches Update erhalten. Eine Zusammenarbeit mit Balatro, die nicht nur einige der Themen des Spiels ins Spiel bringt, sondern auch ein lang erwartetes und gewünschtes Feature hinzufügt - den Multiplayer! Ja, das ist richtig, es ist jetzt möglich, mit deinen Freunden im Online-Koop-Modus auf Tötung zu gehen.

Auch die Multiplayer-Bits sind dankenswerterweise gut durchdacht und balancieren die vielen DLC-Pakete aus und ermöglichen Free Roam. Mit anderen Worten - die Spieler sind nicht gezwungen, innerhalb desselben Bildschirms zu bleiben, und können sich entfernen, wenn sie dies wünschen. Und was noch besser ist - das Update ist völlig kostenlos. Schaut euch hier unten einige der Patchnotes an.

"Ante Chamber": eine kleine Erweiterung basierend auf BALATRO Mit 4 Charakteren, 4 Waffen mit ihrer jeweiligen Entwicklung, einer neuen Stufe und einem Remix des Balatro-Hauptthemas Survarots: eine neue Spielmechanik, die auch im Basisspiel verfügbar ist, um die Werte und Fähigkeiten der Charaktere zu ändern

Online-Koop jetzt verfügbar Dies ist eine Liste von Gameplay-Änderungen im Vergleich zu einem standardmäßigen lokalen Koop-Durchlauf: Batch-Levelaufstieg - Abhängig von der Spieleranzahl wird der Levelaufstieg erst angezeigt, nachdem alle Spieler aufgestiegen sind. Bei 4 Spielern wird der Level-Up-Bildschirm also nur alle 4 Level angezeigt. DLC - Du kannst DLCs nur online nutzen, wenn jeder Spieler diesen DLC besitzt. Wir rüsten Online in ein Einzelspieler-Spiel um, das von einem Solo-Entwickler in JS geschrieben wurde, daher gibt es eine Menge technischer Probleme, die wir verschieben oder um die wir uns später kümmern müssen, darunter die Art und Weise, wie DLC-Erweiterungen gehandhabt werden.

Free Roam - Im Online-Modus sind Sie nicht an denselben Bildschirm gebunden, Sie können sich alle unabhängig voneinander frei auf der Bühne bewegen. (Hinweis: Du wirst in einen Boss-Raum gezogen, wenn ein Spieler ihn betritt) Zuschauermodus - Wenn du im Mehrspielermodus stirbst, kannst du mit der Maus zu Spielern springen, die noch am Leben sind. Du respawnst auch dort, wo sie sind, wenn du sie beobachtest. Erfolge - Am Ende des Durchlaufs hast du die Wahl, alle Erfolge, die du in diesem Durchlauf verdient hast, in deine eigene Speicherdatei zu übertragen. Beschleunigen - Online deaktiviert. Pause-Menü - Um den Fluss zu unterstützen, wenn Sie pausieren, pausieren Sie nicht für alle anderen, Sie erhalten nur ein kleines Fenster der Unbesiegbarkeit

Werden Sie den Online-Koop für Vampire Survivors ausprobieren?