Vampire Crawlers ist bereits ein Millionenverkäufer

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Angesichts des enormen Erfolgs von Vampire Survivors schien es nur natürlich, dass auch die erste Erweiterung der IP durch Entwickler Poncle ein Erfolg sein würde. Und siehe da, Vampire Crawlers hat mit beeindruckendem Empfang debütiert.

Nicht nur haben wir unsere Zeit mit dem Spiel wirklich genossen, sondern viele Fans offensichtlich auch. Es wurde bestätigt, dass Vampire Crawlers innerhalb der ersten Woche auf dem Markt bis zu einer Million Exemplare verkauft hat.

Poncle teilt diese Nachricht mit einer Folgebotschaft: "Wir können uns so einen großen Idioten für unser erstes Vampire Survivors-Spin-off nicht vorstellen, es bedeutet uns so viel! Wirklich, danke an alle, die das Spiel bisher in die Hand genommen haben!"

Im Einklang mit diesem Meilenstein wurde ein neuer Hotfix für das Spiel veröffentlicht, der einige lästige Performance- und Bug-Probleme beheben sollte, auf die ihr vielleicht gestoßen seid. Ebenso hat Poncle die Roadmap für das Kommende geteilt, wie Sie unten sehen können, aber Sie müssen einfach daraus machen, was Sie können... Was wir wissen, ist, dass an leichter zu schließenden Optionen gearbeitet wird, ebenso wie der leichtere Zugriff auf Deckansichten, Handsortierung, zusätzliche Sprachen und einen Endlos-Modus.