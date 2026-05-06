Valve sagt, wir bekommen bald ein Update zu mehr Steam Controller-Serien.

HQ

Diesen Montag wurde der Steam Controller offiziell im Valve-Store veröffentlicht. Dann vergingen dreißig Minuten, und es war weg. Das 85-Pfund-Kit ist das erste Stück von Valves neuer Eisenwarenlinie, das in den Läden kommt, und die Begeisterung der Leute war deutlich daran, wie schnell es verschwand. Nur weil es vorerst weg ist, heißt das aber nicht, dass es für immer weg ist.

Wie von Valve auf Bluesky gepostet, sucht das Unternehmen an, sofort mehr Lager zu bekommen, und wird bald ein Update dazu veröffentlichen. "Steam Controller ist schneller leer als erwartet, und wir hassen es, dass nicht jeder, der einen wollte, ihn bekommen konnte. Wir arbeiten daran, mehr auf Lager zu bringen und werden bald ein Update zum erwarteten Zeitplan veröffentlichen", sagte Valve.

Das Gute daran, dass der Steam Controller knapp auf Lager ist, ist, dass er relativ bald wieder auf Lager sein könnte, da er von den derzeit erschütternden RAM-Engpässen in der Gaming-Welt kaum betroffen ist. Seien Sie dennoch vorsichtig bei Scalpers auf eBay, die alle Aktien aufkaufen und zu einem Aufpreis zurückverkaufen. Manche versuchen sogar, alte Steam Controller als neue zu verkaufen.

Die Tatsache, dass der Steam Controller so schnell verschwunden ist, ist vielleicht kein gutes Zeichen für jemanden, der zum Start einen neuen Steam Frame oder Steam Machine möchte, da es so aussieht, als könnten Serienprobleme Valves neue Hardware-Linie belasten.