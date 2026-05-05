Scalper versuchen bereits, Leute abzuzocken, die den neuen Steam Controller wollen.

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Gestern kam der Steam Controller endlich in den Angebot, über den wir erst vor einer Woche mehr erzählt haben, als das Erscheinungsdatum und der Preis von 99 Dollar bekannt gegeben wurden. Aber... Wenn Sie denken, dass der Start reibungslos und stabil war, verfolgen Sie die Spielebranche offensichtlich noch nicht lange.

Es dauerte nur eine halbe Stunde, bis jeder einzelne Controller ausverkauft war. Und es scheint, dass es nicht nur extrem eifrige PC-Spieler waren, die dringend einen neuen Controller brauchten, die als Erste in der Reihe waren – wie Kotaku nun anmerkt, war auch die moderne Pest, die wir Scalper nennen, sehr interessiert. Wenn wir uns eBay anschauen, ist es derzeit überfüllt mit Controllern, die bis zu fünfmal so teuer sind wie vor wenigen Stunden.

Wir stellen außerdem fest, dass viele Leute plötzlich den ersten Steam Controller (veröffentlicht 2015) zu hohen Preisen auf eBay angeboten haben, vermutlich in der Hoffnung, dass jeder, der fest glaubt, Scalper sollten belohnt werden, versehentlich den falschen Knopf drückt und am Ende einen Controller kauft, der über zehn Jahre alt ist, zu völlig unrealistischen Preisen.

Valve hat noch nicht gesagt, wann sie mehr Controller herausbringen werden, aber es sollte nicht zu lange dauern, also gib dein Geld für etwas Besseres aus, als stattdessen die Taschen von Scalpers zu füllen.